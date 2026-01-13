El Carnaval de las Personas Mayores vuelve a los distritos de Málaga con fiestas y concursos de disfraces

El Carnaval de las Personas Mayores volverá a llenar de música, disfraces y convivencia los barrios de Málaga a partir de este martes, 13 de enero, con el inicio de una nueva edición que recorrerá los once distritos de la ciudad durante las próximas semanas. El programa culminará con una gran gala final el 7 de febrero en el Teatro Cervantes.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Derechos Sociales y en colaboración con los colectivos de personas mayores y la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, tiene como objetivo ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a este colectivo, fomentando la participación social y ayudando a prevenir situaciones de soledad no deseada y aislamiento.

La edición anterior cerró con una participación destacada de 2.300 personas. De ellas, 1.200 acudieron a las fiestas celebradas en los distritos, con 601 participantes disfrazados, mientras que otras 1.100 personas asistieron a la gala final en el Teatro Cervantes, según ha informado el Consistorio.

Cada una de las fiestas de distrito, que comenzarán a las 17.00 horas, incluirá un concurso de disfraces. Un jurado formado por miembros de la Fundación Ciudadana del Carnaval será el encargado de elegir los mejores disfraces individuales, así como el mejor grupo o pareja. La programación se completará con el tradicional baile de carnaval y con la participación de monitores de baile y teatro vinculados al programa municipal de talleres para personas mayores, desarrollado junto a la asociación Prosalud.

Los ganadores del certamen de disfraces en cada distrito pasarán a la final que se celebrará el sábado 7 de febrero, a las 17.30 horas, en el Teatro Cervantes, donde se elegirán los mejores disfraces del Carnaval de las Personas Mayores de 2026. La gala contará además con las actuaciones de las murgas y comparsas premiadas en el Concurso Oficial del Carnaval de Málaga 2026, que dedicarán esa tarde su repertorio al público sénior.

La programación arrancará este martes en Churriana, en el Centro de Usos Múltiples, y continuará el miércoles 14 en Cruz del Humilladero, en el Centro Social de Mayores Antonio Martelo, y el jueves 15 en el distrito Centro, en la Hermandad del Rocío. La próxima semana las fiestas llegarán a Campanillas, Ciudad Jardín y Bailén Miraflores, para seguir a finales de mes por Puerto de la Torre, el distrito Este y Teatinos. En febrero, Palma Palmilla y Carretera de Cádiz pondrán el broche al recorrido por los barrios.

El Ayuntamiento ha recordado también que el cartel anunciador de esta edición ha sido realizado por María Reyes Delgado Fuentes, de la Asociación de Mayores Girón Delicias. La obra fue seleccionada entre las propuestas presentadas por el alumnado de los talleres de pintura que se imparten en los distritos dentro del programa municipal de talleres gratuitos para personas mayores.

Actualmente, el Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo desarrolla 98 talleres de distintas disciplinas como pintura, baile, teatro, manualidades, coro, fotografía, yoga o expresión corporal, en los que participan 2.183 alumnos en toda la ciudad.