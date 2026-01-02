Quién es quién en el Carnaval de Málaga: habrá ocho preliminares sin descanso con 47 agrupaciones de toda Andalucía

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha hecho pública un año más su guía oficial del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto, un documento ya clásico para los aficionados que sirve como mapa previo del certamen y permite conocer, al detalle, quién es quién en el Carnaval de Málaga 2026, una edición que se presenta con multitud de nuevas incorporaciones, pero también bajas de grupos consolidados cuyos componentes se han repartido a su vez en algunas agrupaciones en concurso.

En el escrito, se desgranan los detalles de todas las agrupaciones inscritas en el COAC de 2026. El concurso se desarrollará en ocho sesiones de preliminares, del 23 al 30 de enero, con una amplia representación de murgas, comparsas, cuartetos y agrupaciones infantiles, así como un coro, procedentes tanto de Málaga como de otros puntos de Andalucía. La gran novedad es que irán sin descanso.

La primera preliminar, el viernes 23 de enero, la abrirá la murga Los que te dan el último viaje, llegada desde El Salar (Granada), que debuta tras su participación en 2025 con Nunca es tarde si la finca es buena. A continuación actuará la comparsa Los astutos, procedente de El Bosque (Cádiz), que se estrena este año en el concurso. En tercer lugar cantará la murga malagueña Los desamparados, que regresa tras Los de Despeñaperros pa bao (2025). Le seguirá la comparsa Los trapos, también de El Bosque, que el pasado año concursó como Albarracín, la aldea escondida. Cerrará la sesión la murga Los arbadacarba, de Málaga, ausente desde 2023, cuando participaron con La cuenta que nos vamos.

La segunda preliminar, el sábado 24 de enero, comenzará con la agrupación infantil Los que vienen de Las Pirámides, de Málaga, que debuta en el certamen. El coro El camino, de Vélez-Málaga, volverá al COAC tras más de una década de ausencia, ya que su última participación fue en 2013 con De vuelta con mi son. Le seguirá la comparsa La cura, procedente de Granada, que regresa tras Se acabó la fiesta (2025). A continuación actuará la murga Los ahumaos, llegada desde Roquetas de Mar (Almería), que concursó el pasado año con Las ovejitas negras. Cerrarán la noche la comparsa La comparsa del valle, de Alhaurín el Grande, de nueva creación, y la murga malagueña Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez, que en 2025 obtuvo el segundo premio con Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere.

El domingo 25 de enero, tercera preliminar, se abrirá con el romancero infantil El poeta majareta de La Malagueta, de Málaga, que el pasado concurso se presentó como Al carajo el marqués. Le seguirá la murga Si sabes cómo me pongo, pa’ que me invitan, también malagueña, que debuta este año. A continuación actuará la comparsa juvenil La garra, procedente de Alcalá del Valle (Cádiz), que en 2025 participó como Las naiperas. El orden continuará con la comparsa El Basilisco, de Málaga, que regresa tras El soplo del abuelito (2025), seguida de la murga Los del vapercito, de Los Barrios (Cádiz), que concursó el pasado año con Viva la Virgen del Karma. Cerrará la sesión la comparsa Los apóstoles, de Málaga, ganadora del primer premio en 2025 con Los calaveras.

La cuarta preliminar, el lunes 26 de enero, arrancará con el romancero infantil Al carajo el nota que quitó el morro de Málaga…, de Málaga, que repite autoría tras Al carajo el marqués (2025). A continuación cantará la murga Los periféricos, malagueña, que regresa tras ¡Mi casa es la suya! (2025). Le seguirá la comparsa Dumbo, procedente de Sevilla, que debuta este año en el COAC. En cuarto lugar actuará la murga Peña Carnavaleira Neymar, que por bien no venga, de Jaén, que el pasado concurso participó como Los recluta madre. Después llegará la comparsa El refugio de las sombras, de Málaga, de nueva creación, y cerrará la sesión la murga Los máquina, también malagueña, tercer premio en 2025 con ¡Cucha, Málaga!.

La quinta preliminar, el martes 27 de enero, se abrirá con la agrupación infantil Nos falta uno para el coro, de Málaga, que en 2025 concursó como Los que vienen de Antequera, pero de otra era. A continuación actuará la murga Supermal, de Málaga, que regresa tras Aquí no pinto na (2025). Le seguirá la murga Los Kill Bill de por aquí, llegada desde Albox (Almería), que el pasado año participó como Los traicioneros. En cuarto lugar cantará la comparsa La gala, de Málaga, que en 2025 concursó como Gigantes. Cerrarán la jornada la murga Una murga de tercera, de Alhaurín el Grande, que debuta este año, y la comparsa El desvelo, procedente de Marbella, quinta clasificada en 2025 con Los majaretas de la bicicleta.

La sexta preliminar, el miércoles 28 de enero, comenzará con la agrupación infantil La fábrica, de Málaga, que el pasado año participó como Los justicieros. Le seguirá la murga Vinimos de Madrid… y sin remordimientos, malagueña, que concursó en 2025 con Curro el Veleta. A continuación actuará la comparsa La tierra canta, de Málaga, que regresa tras El manicomio (2025). El orden continuará con la murga Los Psico-Zi, que no participaba desde 2022, cuando se presentaron como Los doctores de barra. Después llegará la comparsa El asesino de comparsistas, de Málaga, ausente desde 2019 con El nombre de la rosa, y cerrará la sesión la murga Los del Prendimiento, que concursó en 2025 con ¡Qué bien me siento!.

La séptima preliminar, el jueves 29 de enero, se abrirá con la agrupación infantil Una murga y pico, de Málaga, que el pasado año participó como Esta murga tiene mucha cara. A continuación actuará la murga Lolailolailola, los que siguen en el Mundial, también malagueña, que debuta este año. Le seguirá la comparsa El nacimiento de la tragedia, procedente de Almería, que concursó en 2024 como La tripulación del señor iluso. En cuarto lugar llegará el cuarteto Los vizitantes, de Málaga, ausente desde 2019 con Los navajos de Albacete. Completan la sesión la murga Lupita Fashion: Dando la talla, de El Burgo, que concursó en 2025 como ¡Ay Lupita!, y la comparsa Los rebeldes, de Almería, que en 2024 se presentó como Los escapistas.

La octava y última preliminar, el viernes 30 de enero, arrancará con la agrupación infantil Campamento de verano: Las espeteras, de Málaga, que debuta en el concurso. A continuación actuará la murga Los K.F.C. (Kentucky Family Country), llegada desde La Línea (Cádiz), que en 2025 participó como Los del multiverso. Le seguirá la comparsa Los estraperlistas, de Arroyo de la Miel, que regresa tras El canal de los presos (2022). En cuarto lugar cantará la murga ¡¡Sshhh, que estamos ensayando!!, de Málaga, que concursó en 2025 como No nos moverán. Cerrará la sesión la comparsa Con esta comparsa me conformo, de Villanueva de Algaidas, tras Los del sambenito (2025), y la murga Menuda noche, de Estepona-San Pedro, quinta clasificada en 2025 con ¡Tu cara me suena!.