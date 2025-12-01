Bermúdez se despedirá de la Fundación tras el Carnaval 2026: ha aceptado ser asesor en el Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Luis Bermúdez dejará la presidencia de la Fundación del Carnaval de Málaga tras la edición de 2026, tras aceptar ser asesor del Ayuntamiento. Bermúdez ha comunicado que no se presentará a la reelección como presidente, debido a su nuevo puesto en la Concejalía de Deporte. La Fundación ha iniciado los preparativos para un proceso electoral transparente y accesible, con elecciones previstas tras el Carnaval 2026. Para votar en las elecciones, los interesados deben inscribirse en el censo electoral mediante un formulario disponible en los canales oficiales de la Fundación.

Luis Bermúdez, el primer presidente electo de la historia de la Fundación del Carnaval de Málaga, vivirá la edición de 2026 como su último carnaval en el cargo después de aceptar un cargo como asesor de la Concejalía de Deporte, por el que cobrará al año una cifra de 46.124,96 euros.

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha informado este lunes de que su presidente, Luis Bermúdez, ha comunicado oficialmente que no se presentará a la reelección como presidente, una decisión motivada por su reciente nombramiento como asesor del Ayuntamiento de Málaga.

"Una vez asumida esta nueva responsabilidad institucional, Bermúdez ha considerado que lo más adecuado es no continuar al frente de la entidad", han indicado desde la organización. Tal y como ha expresado, su cese será efectivo una vez concluya el Carnaval 2026, momento en el que se activará el proceso electoral para la elección de una nueva presidencia.

Precisamente la Fundación ya ha definido la planificación del proceso electoral que se desarrollará una vez finalice el Carnaval 2026. La entidad ya ha activado los preparativos necesarios para garantizar un procedimiento que, dicen, "será transparente, ordenado y accesible a toda la comunidad carnavalera".

"Actualmente, la Comisión Electoral, ya constituida y en funcionamiento, trabaja en la elaboración de los requisitos necesarios para poder ejercer el derecho al voto. Entre sus funciones también se encuentra la composición y validación del censo electoral, así como la definición del procedimiento que deberá seguir cualquier persona interesada en presentar su candidatura a la presidencia de la FCCM", han escrito en un comunicado.

Del 16 de febrero al 1 de marzo se procederá a la presentación de candidaturas. Del 2 al 8 de marzo será el plazo de alegaciones. El día 9 de marzo se publicarán de forma definitiva las candidaturas, y el 14 o 15 de marzo, aún no se ha decidido, se celebrará la jornada electoral para la elección de la nueva presidencia de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.

La FCCM comunicará próximamente, a través de sus canales oficiales, la publicación de los requisitos específicos para votar y el procedimiento detallado para formalizar candidaturas, una vez sean aprobados por la Comisión Electoral.

¿Y qué hay que hacer para votar? Para formar parte del censo electoral hay que rellenar un formulario que ya se encuentra disponible en los principales canales de la Fundación del Carnaval de Málaga para que cualquier integrante pueda activar su alta. Una vez completado el registro, la entidad validará y recopilará la información que será publicada próximamente antes de la convocatoria electoral.