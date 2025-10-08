El Carnaval de Málaga seguirá brindando con Cervezas Victoria: han renovado su acuerdo

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga y Cervezas Victoria han renovado su acuerdo de patrocinio, consolidando una colaboración que se mantiene firme desde hace más de una década y que ha contribuido de manera decisiva al crecimiento y la proyección del Carnaval de Málaga.

El acto de firma, celebrado en la sala de eventos de la fábrica de Cervezas Victoria, contó con la presencia del presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez, y del responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, Sergio Ragel.

Gracias a este acuerdo, la Fundación garantiza la continuidad de un apoyo clave para el desarrollo de una de las principales expresiones culturales y populares de la ciudad. Cervezas Victoria seguirá siendo patrocinador oficial del Carnaval de Málaga hasta finales de 2028, manteniendo su implicación en las distintas fases del certamen, desde las preliminares del concurso hasta el cierre de las fiestas con la tradicional Boqueroná en la Plaza de la Constitución, además de otras acciones dentro del amplio programa carnavalesco.

Durante el encuentro se destacó la estrecha vinculación entre ambas entidades a lo largo de estos trece años de trabajo conjunto, en los que el Carnaval ha experimentado un notable crecimiento en participación, difusión y reconocimiento.

La Casa del Carnaval de Málaga se prepara para acoger un evento único y lleno de emoción: la presentación oficial de los protagonistas del Carnaval de Málaga 2026, que tendrá lugar el próximo 9 de octubre en el exterior de la Casa del Carnaval.

El presidente de la Fundación, Luis Bermúdez, subrayó la importancia de este acuerdo para el futuro del Carnaval: “Para la Fundación es fundamental contar con el respaldo de una firma malagueña como Cervezas Victoria, que comparte con nosotros la vocación de cuidar y proyectar nuestras tradiciones. Esta alianza refuerza nuestra capacidad para seguir impulsando una fiesta que es patrimonio cultural y sentimental de toda Málaga”.

Por su parte, Sergio Ragel, responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, mostró su satisfacción por la renovación. “Estamos muy ilusionados por seguir acompañando a la Fundación y al Carnaval de Málaga, una celebración que forma parte de la identidad de nuestra ciudad”, aseguró al respecto.

Además, durante el acto, la marca malagueña ha obsequiado a los asistentes de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga con un pack de botellas conmemorativas que homenajean la continuidad de la unión entre ambas entidades.

Las mismas estarán expuestas en La Casa del Carnaval. También se anunció la fecha de la próxima noche carnavalera que acogerá la fábrica de Cervezas Victoria, el próximo 27 de noviembre. Toda la información se desvelará próximamente a través de las redes sociales de @cervezavictoria y @carnavalmlg.

Sobre Cervezas Victoria

El 8 de septiembre de 1928 se inauguraba la primera fábrica de Victoria en el conocido Barrio de El Perchel. Una cerveza que, a lo largo de los años, se ha convertido en la de todos los malagueños bajo su lema “Malagueña y Exquisita” y su personaje conocido como “El Alemán de Victoria”, que es todo un icono en Málaga.

Cerveza Victoria se ha mantenido fuertemente vinculada a la ciudad de Málaga aumentando su popularidad año tras año es por ello que la compañía inauguró el pasado 7 de septiembre de 2017 su nueva fábrica en Málaga; un espacio abierto a la ciudad, en la que se elaboran cervezas orientadas al clima y a los gustos de nuestra tierra como son; Victoria Clásica, Victoria 0.0, Victoria Pasos Largos, Victoria Marengo, Victoria Malacatí, Victoria Vendeja y Victoria Diez. Victoria se comercializa en toda España, fundamentalmente en Andalucía, tanto en Alimentación como en Hostelería en diferentes formatos como 1/3 y 1/5 retornable, barril de 20, 30 y 50 litros, lata 33 cl, botella de 1 litro y botella de 25 cl no retornables