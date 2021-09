Un viaje por el Carnaval de Málaga de la mano de Dede Cortés

Si hay un referente en el panorama carnavalesco alhaurino ese es Dede Cortés. El comparsista lleva más de 20 años de trayectoria en el Carnaval de Málaga regalando a los aficionados grandes letras con su comparsa.

Sin embargo, tras la máscara, es inspector técnico de un touroperador turístico mayorista, Tour 10. Aunque muchos crean que simplemente está en una agencia de viajes, su labor va mucho más allá de ello. Se dedica especialmente más a la parte técnica que a la parte comercial del sector. "Lo que pasa es que como me gusta tanto la parte del travel siempre estoy encantado de ayudar a planificar las vacaciones de todos los amigos que me lo piden", cuenta.

En función de las necesidades técnicas de la empresa, Cortés va organizando diferentes proyectos como por ejemplo la mejora de la página web. Estos proyectos se desarrollan en quincenas, una vez que se acaban se entregan a los técnicos y tras ello se controlan los resultados y se ponen en marcha.

El carnaval en el trabajo

"Hemos organizado galas y experiencias en hoteles de la mano del Carnaval de Málaga, pero por desgracia, a los hoteles le gustan más las murgas que las comparsas y nunca he podido llevar a la mía. He tirado de murgas de mis compañeros, como Pariente o Merchán", se lamenta entre risas Cortés.

Así, reconoce que desde el punto de vista de sus trabajo las galas "han funcionado muy bien" y cree que la clave está en que están producidas con producto local, cien por cien malagueño.

Respecto al concurso, nunca ha tenido que perderse el concurso por tener que trabajar, pero reconoce que ha tenido que hacer malabares en determinadas fases de este por su coincidencia con Fitur, la feria de turismo más importante de España.

"Me acuerdo que en el año 2007, con Fuente Lucena, nos tocó cantar en mitad de la semana, pero como yo tenía que irme a la feria lo cambiamos y mis compañeros tuvieron que cantar el primer día por mí. Todavía no me lo han perdonado", recuerda riendo.

Dede y su grupo. Cedida

Sin embargo, reconoce que han sido pocos los años en los que ha tenido problema para ensayar o concursar debido a que febrero no es temporada alta. "Aunque ahora que se está poniendo de moda el carnaval veraniego veremos a ver qué pasa", se preguntaba Dede Cortés en referencia al carnaval gaditano.

Sobre esta decisión, espera que sea algo circunstancial. "A mí me chirría el carnaval fuera de febrero, tengo que reconocerlo. Lo veo bien porque al menos vamos a tener carnaval y los grupos van a poder volver a la normalidad de crear sus repertorios, pero si es, como estoy leyendo por ahí, una prueba piloto para ver cómo sale esto de hacer el concurso fuera de fecha... a mí me parece un grave error", sostiene el comparsista.

Cuando es cuestionado acerca de por qué Málaga, después de más de 40 años, no es capaz de crecer por un "gran fallo estructural": la ausencia de cantera. "La clase media, que hemos sido todos, y que necesita gente buena para crecer y llegar a la final, acaban frustrándose porque los buenos están en los grupos buenos y no salen de ellos. No hay donde elegir", explica.

El pregón coral. E.E

Así, el alhaurino relata que se ve reflejado en los grupos nuevos cuando buscan a una voz o un guitarra, porque cuando lo encuentran, si suenan bien, los grupos grandes los fichan y se los llevan, lo que hace que así nunca crezcan del todo dando camino al concurso.

Además, reconoce que otro de los problemas de Málaga es que no siente el carnaval suyo. "La participación ciudadana siempre ha sido más bien cortita, y como tenemos la feria y la Semana Santa, creo que el Carnaval de Málaga se ve como una cosa más y ya está", confiesa.

La anécdota

Durante la conversación, Dede va de camino a casa tras su jornada de trabajo. Atiende a EL ESPAÑOL de Málaga por el manos libres del coche. Hablando sobre su primer recuerdo carnavalero, se emociona y se le pone el vello de punta.

"Mi primer recuerdo fue una mañana en el coche con mi hermana y mis padres. Eran sobre las siete y la llevábamos al Hospital Materno. En el mismo punto donde me encuentro ahora mismo hablando contigo, mi madre encendió la radio y puso la final del Carnaval de Málaga. Menuda casualidad", relata.

En aquella final, estaban 'Los Pioneros con Estilo', también alhaurinos, que se hicieron con el primer premio marcando en rojo el año 1993 en la historia de Alhaurín. Quién le iba a decir al niño que iba en ese coche que al final también marcaría la historia de la fiesta llegando incluso a ser pregonero por partida doble.

Sus comienzos se remontan a los años posteriores a este hecho, entre 1994 y el 1997, cuando comenzó a pasarlo bien con los amigos del instituto en las murgas infantiles. De hecho, recordando lo feliz que era abriendo las sesiones cuando tan solo era un niño, aprovecha para denunciar cómo se encuentran las murgas infantiles de estos años el patio de butacas. Totalmente vacío a excepción de sus padres. "Es muy indignante, porque a mí aquellos momentos me marcaron y mucho", dice.

La llamada se corta. "Ha sido para no dejar mal a mi querido Alberto Zumaquero, que sé que tuvo interferencias hablando contigo", se justifica a carcajadas Dede, que vuelve a enlazar la conversación con el que fuera su debut con tan solo 16 años con su amigo Fran Albarracín. "Como la murga no terminó de salir, decidimos tirar por la comparsa, porque Fran y yo estábamos enganchados. Y aquí seguimos, en la comparsa, desde aquel año 1996 para 1997", dice.

Test carnavalero

Año que más has disfrutado

Tengo un punto de inflexión en 2007, con 'Fuente Lucena'. Pero, el año que más he disfrutado como tal fue 'Por arte de magia', en 2008, no solo por haber ganado, sino por la sensación de tener una comparsa diferente y fue muy bonito, para la edad que teníamos y el trayecto que llevábamos, en mi caso diez años.

Año en el que no estabas del todo convencido con el resultado del grupo

2005, con 'Los niños perdidos'. Fue un año complicado y llevábamos un repertorio muy a medias. Llegó muy cascarillado y no encajó. Veníamos de haber pasado a la final el año anterior y nos quedamos sin pasar. Estábamos en la clase media, de la que hablabámos antes.

Estribillo del que nunca te olvidarás

Nunca me he considerado de estribillos pomposos ni tengo preidlección especial por uno en concreto. Pese a ello, creo que me quedo con el de 'De vuelta al mundo'. Completaba la idea y costó trabajo atinar. Gustó mucho la comparsa y quedó muy redonda.

Mejor momento que has vivido en el Carnaval de Málaga

El pregón. Sin duda. En grupo, la semifinal de 'Fuente Lucena'. Sin embargo, el pregón es un recuerdo inolvidable proque no lo siento mío, sino de todo mi grupo.

Mejor tipo

Disfraz el de 'De vuelta al mundo'. Tipo, como concepto, 'La Travesía', porque fue un año precioso especialmente por el proceso de creación. Todo lo que dije en la primera reunión que iba a pasar, pasó. Conforme íbamos pasando fases, la gente se iba sorprendiendo con el cambio de disfraz y presentación. Sabía que la gente iba a decir, en el buen sentido, "no veas, estos, que cabrones son", cuando nos vieran en la semifinal. Cuando conté la idea a mi grupo en un principio me decían que estaba zumbado, pero al final todo salió genial.

