John Banville inaugura un nuevo ciclo de literatura y coctelería de autor en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves John Banville inaugurará el ciclo 'Cocktail Book Club' en el hotel ME Málaga el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas. El evento maridará la literatura con la coctelería de autor e incluirá una charla de Banville con el escritor Antonio Soler sobre la novela 'Los infinitos'. La propuesta forma parte de la plataforma The Guest, que ofrecerá cuatro encuentros exclusivos con grandes autores entre octubre de 2026 y la primavera de 2027. La entrada cuesta 30 euros e incluye el encuentro y un cóctel, con opción de añadir cena por 75 euros, previa reserva por aforo limitado.

El afamado autor irlandés John Banville será el encargado de estrenar Cocktail Book Club, la última apuesta cultural del hotel ME Málaga.

Esta iniciativa busca reunir a grandes nombres de las letras con sus lectores en un formato íntimo e innovador.

El ciclo, enmarcado dentro de la plataforma The Guest, ofrecerá cuatro citas exclusivas entre octubre de 2026 y la primavera de 2027. En cada encuentro, la literatura se maridará con una propuesta de coctelería inspirada en el universo del escritor.

La cita inaugural con John Banville, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, tendrá lugar el viernes 30 de octubre a las 19:00.

El autor dialogará con el novelista malagueño Antonio Soler sobre su obra, usando como eje la novela Los infinitos.

El evento contará con un aforo limitado y requiere reserva previa. La velada dispondrá de traducción simultánea, turno de preguntas del público, venta de libros y una sesión de firma de ejemplares por parte del invitado.

El precio de la entrada es de 30 euros e incluye la asistencia al encuentro y la degustación del cóctel de autor. Para quienes deseen completar la experiencia, se ofrece una opción que añade cena en el restaurante por 75 euros. Se pueden apuntar en este enlace.