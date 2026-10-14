Antonio de Verónica y Saray Cortés celebrarán veinte años de flamenco en el Teatro Cervantes de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Antonio de Verónica y Saray Cortés celebran 20 años de trayectoria con el espectáculo 'Encuentros' este domingo 1 de noviembre en el Teatro Cervantes de Málaga. El montaje reúne ocho piezas emblemáticas de su repertorio dentro del programa Danza Málaga 2026, combinando tradición y nuevos lenguajes escénicos. La función cuenta con la participación de su hijo Azael Cortés, cuarta generación de la saga, y rinde homenaje a referentes familiares como Emma 'la Salinera' y El Sali. La compañía, fundada en 2005, ha presentado una quincena de obras internacionalmente y colaborado con artistas como Farruquito, Estrella Morente o Miguel Poveda.

El Teatro Cervantes de Málaga recibirá el domingo 1 de noviembre, a las 19:00, el espectáculo Encuentros. En esta cita, Antonio de Verónica y Saray Cortés repasan dos décadas de trabajo conjunto a través de piezas emblemáticas de su repertorio.

El montaje forma parte del programa Danza Málaga 2026 y propone un recorrido por su trayectoria artística. La producción reúne ocho obras de la compañía, abarcando desde Calor de piedra hasta creaciones como Por derecho, Quebranto, Tierra flamenca o Entre dos orillas.

Cada una de las piezas seleccionadas representa una etapa clave en la evolución de la pareja. A través de ellas, se combinan el respeto a la tradición con la exploración de nuevos lenguajes escénicos y musicales sobre el escenario.

El malagueño Antonio de Verónica. EE

La propuesta resalta el peso de la tradición familiar con la participación de Azael Cortés, de 14 años e hijo de la pareja. El joven representa a la cuarta generación de artistas de la saga y rememora el legado de su bisabuelo, El Sali.

Saray Cortés rendirá un homenaje especial a su madre, Emma «la Salinera», al recuperar un baile muy vinculado a ella. Por su parte, Antonio de Verónica rememorará momentos esenciales de su formación e interpretación artística.

El espectáculo integra el baile con el cante, la percusión, la guitarra y el piano. Además, el cartel oficial luce la colaboración del artista malagueño Andrés Mérida, encargado de diseñar las letras de la obra.

Saray Cortés. EE

Para Antonio de Verónica, criarse en La Palmilla y actuar en el Cervantes tiene un profundo significado personal. Volver a su ciudad representa un emotivo reencuentro con los escenarios que soñaba pisar desde niño.

Fundada en 2005, la compañía ha creado una quincena de espectáculos representados en España, Reino Unido, Alemania, Holanda, Polonia o Suiza.

A lo largo de su historia han colaborado con figuras clave de la música y el baile flamenco como Farruquito, Rafael Amargo, Estrella Morente, Miguel Poveda y David Bisbal, manteniendo viva su esencia.