Málaga vuelve a ser escenario de la música sacra con un certamen que recupera obras desde el siglo XIV

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LO ESENCIAL Las claves El Certamen Andaluz de Música Sacra "Ciudad de Málaga" celebra su segunda edición el 3 de octubre en La Caja Blanca. El evento, organizado por la Banda de Música Cruz del Humilladero, pone en valor la música procesional y sacra desde el siglo XIV hasta la actualidad. El programa incluye actuaciones del Trío Elegía, Cuarteto Malacitana, Syrus Brass Quintet y la Banda Escuela Cruz del Humilladero. La entrada es gratuita, aunque es necesario reservar invitación por correo electrónico debido al aforo limitado.

El Certamen Andaluz de Música Sacra "Ciudad de Málaga" está de vuelta con su segunda edición, consolidándose así como un espacio estable, único y especializado dentro del panorama cultural de Andalucía.

El certamen tendrá lugar el 3 de octubre a las 19:00 horas en el espacio cultural La Caja Blanca, bajo la conducción del reconocido presentador Alejandro Cerezo Ortigosa y lo organiza la Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero.

Este encuentro, según han informado en un comunicado, está enfocado de forma exclusiva en la música procesional y amplía de manera notable sus horizontes para visibilizar la inmensa riqueza del género sacro en su sentido más amplio.

El público asistente podrá disfrutar de un viaje sonoro excepcional que abarca desde motetes y marchas fúnebres de concierto hasta valiosas piezas históricas del siglo XIV, delicadamente interpretadas por agrupaciones de cámara, metales y formaciones de viento de primer nivel autonómico.

Programa del concierto

Habrá cuatro actuaciones. La primera será del Trío Elegía que ofrecerá un repertorio de gran intimidad musical con sentidas obras de Abel Moreno, Francisco de Paula Solís, Juan Antonio Pedrosa y Vicente Gómez Zarzuela. ∙

Después llegará el Cuarteto Malacitana que abordará con maestría la solemnidad de compositores tanto históricos como contemporáneos, incluyendo partituras de Joaquín Turina, Francisco J. Moreno, Sebastián Cabezas y Cristóbal López Gándara.

Le seguirá Syrus Brass Quintet que sorprenderá al público con la sublime interpretación íntegra de "La messe de nostre Dame" (Guillaume de Machaut, 1365), catalogada como una de las obras cumbres absolutas de la música medieval.

Por último, la Banda Escuela Cruz del Humilladero será la encargada de cerrar la jornada, poniendo firmemente en valor la música de creadores clave de la historia musical malagueña como Perfecto Artola, sumando composiciones contemporáneas de Pablo Ojeda y Rafael Hernández.

La entrada al evento es completamente gratuita, requiriendo de forma obligatoria la reserva previa de invitaciones debido a las lógicas limitaciones de aforo del recinto.

Las personas interesadas en asistir pueden gestionar cómodamente sus pases enviando un correo electrónico directo a info@bandacruzhumilladero.com.