La fiebre de los Funkos en la Comic Con Málaga: "He esperado 1 hora para poder comprar las figuras exclusivas"

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LO ESENCIAL Las claves Los Funkos exclusivos son uno de los mayores atractivos de la Comic Con Málaga, donde los coleccionistas hacen largas colas para conseguirlos. La venta de figuras está limitada a una unidad por persona, lo que aumenta la expectación y la demanda entre los asistentes. Algunos visitantes como Jesús y Lucía destacan la mejor organización y mayor espacio en esta segunda edición del evento. Para muchos aficionados, conseguir los Funkos deseados requiere planificación y rapidez, ya que las figuras más codiciadas se agotan en cuestión de minutos.

La pasión por los Funkos es ya una tradición en la San Diego Comic Con Málaga, que este jueves estrena su segunda edición Comic-Con, donde los coleccionistas han madrugado para intentar hacerse con algunas de las figuras exclusivas que se ponen a la venta durante el evento.

Entre colas, esperas y la incertidumbre de no saber si quedarán unidades de los modelos más deseados, conseguir una de estas pequeñas figuras se ha convertido en uno de los objetivos de muchos visitantes.

"Hemos esperado una hora y hemos podido comprar uno de los que queríamos, de One Piece", cuentan Jesús y Lucía, una pareja de malagueños que ya había visitado la convención el pasado año. "Está bastante mejor distribuida, hay más espacio en general", explican.

Aun así, hacerse con una de las figuras más codiciadas no siempre resulta sencillo. En el caso de los Funkos exclusivos, la compra está limitada a una unidad por persona.

El stand de Funko es tan popular que tiene incluso un acceso propio, regulado por personal para evitar aglomeraciones. A las 10.00 horas, los primeros que han entrado a conocer este espacio lo han conseguido gracias a un sorteo, lo que además les ha permitido ver conseguir antes las figuras exclusivas.

Para los coleccionistas, la diferencia entre conseguir el Funko deseado o quedarse sin él puede estar en cuestión de minutos. Por eso, muchos llegan con una lista de modelos preparada y tienen claro cuáles son sus prioridades.

La disponibilidad limitada y la exclusividad de algunas piezas hacen que la visita a los expositores se convierta casi en una carrera contrarreloj. "Al final, vienes con varios en mente, pero tienes que elegir porque no sabes si van a quedar cuando te toque", cuenta María, que ha acudido con su pareja a comprar varios Funko. "Nos hemos gastado algo más de 50 euros", detalla.

La fiebre por los Funkos se ha consolidado como uno de los atractivos para los aficionados que visitan la Comic-Con. Más allá de su función como objetos decorativos, estas figuras representan para muchos seguidores una forma de acercarse a sus personajes favoritos y completar colecciones que, en ocasiones, llevan años construyendo.