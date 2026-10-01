La Comic-Con vuelve a tomar Málaga: cuatro días, más de 300 horas de actividades y un recinto de 90.000 metros

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LO ESENCIAL Las claves La Comic-Con celebra su segunda edición en Málaga del jueves al domingo en el FYCMA, con más de 300 horas de actividades y un recinto ampliado a 90.000 metros cuadrados. El evento busca mejorar la experiencia del público con espacios más grandes, una nueva carpa cubierta, más puestos para autores y creadores, y una agenda digital para organizar la visita. Entre los invitados destacan Karl Urban, Aya Cash, Kevin Smith, el reparto de Los Serrano, creadores de anime y manga, y reencuentros de actores de El Señor de los Anillos y Starship Troopers. La EMT ha puesto en marcha una línea de autobús exprés temática, con frecuencias inferiores a diez minutos, para facilitar el acceso al recinto durante todo el evento.

Málaga se convierte en estos días en la capital de la cultura friki. La San Diego Comic-Con celebra desde este jueves su segunda edición, que se prolongará hasta el domingo 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA).

Doce meses después de convertirse en la primera sede de la Comic-Con fuera de Estados Unidos, la ciudad afronta el reto de consolidar un evento que en 2025 superó los 95.000 visitantes y dejó un impacto económico de 44 millones de euros.

La organización, con Fernando Piquer al frente, ha planteado esta edición con un objetivo claro: que la experiencia del fan sea la mejor posible y que quien cruce las puertas del recinto salga convencido de que mereció la pena.

La primera cita tuvo también su lado menos amable, con quejas por las colas y otras incidencias, por lo que la segunda llega con la promesa de mejorar esta situación.

La principal respuesta a los problemas de 2025 es el espacio. La edición de este año crece considerablemente en superficie hasta los 90.000 metros cuadrados, con el objetivo de reducir las esperas para acceder a las actividades.

Entre las novedades destaca una gran carpa cubierta y climatizada en los exteriores del FYCMA, que albergará el Exhibitor Hall Garden. Este espacio, de más de 8.000 metros cuadrados, se dedicará a expositores, tiendas especializadas y coleccionismo, y se suma al Exhibitor Hall del interior.

En ambos se concentrarán las zonas Sit&Play, donde los aficionados a los juegos de mesa podrán probar novedades antes de su salida oficial al mercado.

También hay cambios para autores y creadores. El Artist Alley pasa a tener 90 puestos, y la zona Meet the Artist multiplica su espacio, pasando de las cuatro carpas de 2025 se salta a veinte, pensadas para las sesiones de firmas.

Además, se ha construido un nuevo auditorio con capacidad para unas 400 personas, destinado a entrevistas, encuentros y actividades de formato más íntimo que complementarán el gran escenario principal, el Hall M.

A ello se suma una novedad pensada para llegar al evento con la visita ya organizada: un nuevo portal y una aplicación oficial. Desde ahí los asistentes pueden gestionar su perfil, consultar la programación, organizar su agenda, reservar foros y sesiones de firmas e identificarse con un código digital.

Los fans que ya tenían su entrada cuentan además con 20 euros de regalo para canjear en el recinto, en foodtrucks, fotos y firmas con famosos, y con un póster exclusivo del dibujante Jorge Jiménez, que se recoge en el propio festival.

La jornada inaugural contará con Karl Urban y Aya Cash debatirán sobre los antihéroes, mientras que Kevin Smith, Jason Lee y Michael Rooker recordarán el rodaje de Mallrats.

Asimismo, Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado se reúnen 23 años después para revivir Los Serrano, la serie de Globomedia que marcó a toda una generación.

El viernes 2 pasarán por el festival Iñaki Godoy y Taz Skylar, protagonistas de la adaptación de One Piece, junto al director de fotografía Lukas Ettlin. Ese mismo día el manga tendrá su protagonismo con Yoichi Takahashi, creador de Campeones, que realizará una sesión de dibujo en directo, y con Shin'ichiro Watanabe, responsable de Cowboy Bebop.

El sábado 3 será el turno de Disney, con Paul Bettany y el anuncio de VisionQuest, además de adelantos de varias películas de animación. También llegará el BBVA Cosplay Contest, que se celebrará en el Hall M con un jurado formado por Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay y Like Linda.

Ese día habrá una mesa sobre doblaje con ocho profesionales, entre ellos Miguel Ángel Jenner, Claudio Serrano y Mar Bordalla, y el youtuber Mikecrack contará su trayectoria.

El domingo 4 cerrarán el cartel el reencuentro de Elijah Wood y Sean Astin para hablar de la Tierra Media, y el reparto original de Starship Troopers, con Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey.

Romita Jr. es precisamente el autor del segundo cartel oficial de esta edición, mientras que el primero lleva la firma de Helen Chen, conocida por K-Pop Hunters. Ambos estarán a disposición de los fans en el Artists' Alley.

La agenda digital, disponible en web y aplicación, permite consultar todos los contenidos y filtrarlos por invitado, temática, tipo de actividad o sala, de modo que cada asistente pueda diseñar su propio recorrido antes incluso de pisar el recinto.

Para llegar al FYCMA, la EMT ha creado la línea exprés 64, con autobuses articulados tematizados y frecuencias inferiores a diez minutos. Funcionará hasta el domingo, de 7:00 a 22:30 horas, entre calle Larios y el recinto, con parada intermedia en el Paseo de los Tilos.

Admite pago con tarjeta, QR, efectivo y los títulos habituales de transporte.