Una parte de la nueva exposición del Centre Pompidou en Málaga. Centre Pompidou Málaga

El Centre Pompidou Málaga explora las sombras y luces del amor en Hors Pistes

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LO ESENCIAL Las claves El Centre Pompidou Málaga presenta la décima edición de Hors Pistes, dedicada a explorar el amor desde la fotografía y la imagen en movimiento. La exposición 'Amor en juego' reúne a doce artistas de España, Francia, Bélgica, Rumanía e Italia para analizar los vínculos afectivos contemporáneos. El recorrido se divide en cinco secciones temáticas que abordan desde la tecnología y el lenguaje hasta las dinámicas de poder y el cuerpo en el amor. La muestra estará abierta hasta el 2 de noviembre e incluye actividades paralelas como danza, talleres de fotografía, mediación cultural y visitas guiadas.

El Centre Pompidou Málaga ha presentado este jueves la décima edición de Hors Pistes, su cita de creación contemporánea dedicada a la fotografía y la imagen en movimiento. En esta ocasión, la propuesta reflexiona sobre el amor, un sentimiento tan íntimo como complejo.

La exposición, titulada ‘Amor en juego’, cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa” y reúne las obras de doce artistas procedentes de España, Francia, Bélgica, Rumanía e Italia. Todas las piezas seleccionadas exploran cómo se configuran hoy los vínculos afectivos.

Amar suele implicar un constante juego de apariencias, seducción y lenguaje donde asumimos diferentes roles. Sin embargo, la muestra advierte que este proceso no es inocente, pues tras el entusiasmo inicial pueden ocultarse malentendidos, expectativas desmedidas y relaciones de dominación.

Un momento de la inauguración. Centre Pompidou Málaga

En el acto inaugural han participado autoridades y comisarías del proyecto, junto a varias de las artistas participantes. Entre ellas destacan las creadoras Valentina Peri y Núria Güell, quienes aportan sus particulares visiones artísticas sobre el universo de las pasiones.

El recorrido expositivo se articula en torno a cinco secciones temáticas bien diferenciadas. Cada una analiza distintos aspectos fundamentales, desde los condicionantes tecnológicos hasta la dificultad para comunicar plenamente las emociones o las dinámicas peligrosas asociadas al ideal romántico.

La primera sección, ‘Los juegos del amor (y del azar)’, aborda los mecanismos digitales empleados para buscar pareja. Por su parte, ‘Palabras / Penas de amor’ se centra en los límites del lenguaje a la hora de expresar los afectos más profundos.

En la sección ‘Los juegos de rol’ se examinan las identidades que adoptamos frente al otro. Asimismo, ‘Juegos peligrosos’ analiza el poder y la dominación, mientras que ‘Cuerpos en juego’ profundiza en el cuerpo, la movilidad y las plataformas digitales.

Una de las obras expuestas en el Centre Pompidou Málaga. Centre Pompidou Málaga

Entre la nómina de artistas figuran nombres como Marta Azparren, Alicia Framis, Ana Esteve Reig, Ghérasim Luca o Valérie Mréjen, entre otros. Sus miradas oscilan entre la ligereza y la gravedad para ofrecer un retrato muy sensible de nuestras formas de amar.

La propuesta, que podrá visitarse hasta el 2 de noviembre, se completa con un variado programa de actividades paralelas. Habrá propuestas de danza, talleres de fotografía, encuentros de mediación cultural y talleres poéticos organizados junto al festival Irreconciliables.

Destaca la performance de danza ‘GAZE’, prevista para el 8 de octubre, y la actividad participativa ‘Pompidou Match. Amor al Cubo’ el 24 de octubre. Además, el público dispondrá de mediación en sala y visitas guiadas semanales en varios idiomas.