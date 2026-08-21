El malagueño Pablo Alborán sufre una neumonía grave y cancela un concierto: "Los antibióticos me dejarán nuevo"

Las claves

Las claves Generado con IA Pablo Alborán ha cancelado el concierto previsto en Ciudad Real por una neumonía grave, siguiendo indicaciones médicas de reposo total. El cantante ha comunicado personalmente la noticia, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y pidiendo evitar alarmismos o titulares sensacionalistas. Alborán ya ha iniciado tratamiento con antibióticos y ha asegurado que necesita descansar y recuperarse antes de retomar la gira. La devolución de entradas comenzará el lunes 24 de agosto y el importe será reintegrado en un plazo de 48 a 72 horas.

El cantante malagueño Pablo Alborán ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes 21 de agosto en el Auditorio La Granja de Ciudad Real tras ser diagnosticado de una neumonía grave. El propio artista ha comunicado la noticia este jueves a través de sus redes sociales.

En su mensaje, dirigido directamente a sus seguidores, el intérprete ha señalado que "acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días". La actuación, con las entradas agotadas, se enmarcaba en su gira 'Global Tour KM0'.

El malagueño ha agradecido "de corazón" a quienes iban a llenar el recinto y ha lamentado no poder cumplir con la cita. El artista ha admitido que le da "mucha rabia" la situación y ha pedido disculpas a un público que, ha recordado, había "viajado de lejos" para verle.

Alborán ha pedido además que su estado de salud se aborde "con rigor y serenidad" y ha reclamado evitar "clickbait, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria" entre los que le quieren.

El cantante ha querido rebajar la alarma y ha subrayado que "solo es una neumonía". Ya ha iniciado tratamiento con antibióticos, un "chute" que, ha bromeado, le "va a dejar nuevo en nada".

El artista ha asegurado que ahora "solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien" y ha emplazado a sus seguidores a un reencuentro próximo.

La cancelación llega en la recta final de su gira 'Global Tour KM0', con la que Alborán está recorriendo España, y pronto Latinoamérica, presentando su último álbum, 'KM0'. En su agenda figura una próxima actuación el 30 de agosto en Boimorto, en A Coruña.

La organizadora del concierto, SYS Producciones, ha informado de que la devolución de las entradas comenzará el lunes 24 de agosto y de que el importe se reintegrará en un plazo de 48 a 72 horas a través del método de pago empleado en la compra.