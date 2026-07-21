Estos son los horarios oficiales del festival Brisa 2026: actúan Love of Lesbian, Siloé, OBK, Amaia o La M.O.D.A

Las claves

Las claves Generado con IA El Brisa Festival 2026 se celebrará del 23 al 25 de julio en el dique de Levante del puerto de Málaga. Artistas destacados como Love of Lesbian, Amaia, OBK, La M.O.D.A, Siloé y MClan encabezan el cartel de esta edición. El festival contará con varios escenarios y actuaciones distribuidas en diferentes horarios durante los tres días. Ya se han publicado los horarios oficiales de cada actuación, incluyendo sesiones de DJ y propuestas emergentes en el MINI Stage.

Uno de los momentos más esperados del año por los amantes de la música y los festivales en Málaga está a punto de llegar.

Es el Brisa Festival, que arranca este jueves 23 de julio y terminará el sábado 25 en el dique de Levante en el puerto de Málaga.

A lo largo del año se han ido conociendo los grupos que actuarán, entre los que se encuentran Love of Lesbian, OBK, Siloé, La M.O.D.A, Amaia o MClan, así como sus días.

Faltaba por saberse a qué hora actuará cada uno de ellos y ese misterio ya ha sido desvelado.

Estas son las fechas y los horarios oficiales de este año

Jueves 23 de julio

Apertura de puertas a las 18:00 h.

En el Escenario Victoria se sucederán los directos de David Otero a las 18:45 h, Barry B a las 20:15 h, Love of Lesbian a las 22:00 h y la sesión de Hot Chip DJ Set a las 00:00 h.

Por su parte, el Escenario Málaga acogerá las actuaciones de Pilu a las 18:10 h, Monte Ventura a las 19:45 h, Pequeño Mal a las 21:15 h y Something About Tsunamis a las 23:30 h.

Viernes 24 de julio

Apertura de puertas a las 16:30 h.

El Escenario Victoria contará con Merino a las 18:00 h, Samuraï a las 19:30 h, León Benavente a las 21:10 h, Amaia a las 23:10 h y Siloé a las 01:10 h.

En el Escenario Málaga actuarán Maenoba a las 17:30 h, Vis Viva a las 19:00 h, Wasabi Cru a las 20:40 h, Soleá Morente a las 22:20 h y Sarria a las 00:40 h.

El MINI Stage completará la jornada con Sara Rais a las 19:00 h, Scandinavia a las 20:40 h y Corazón Inverso a las 22:20 h.

Sábado 25 de julio

Apertura de puertas a las 16:30 h.

El Escenario Victoria reunirá a Sienna a las 17:30 h, Ángel Stanich a las 18:45 h, Pignoise a las 20:15 h, M-Clan a las 21:45 h, La M.O.D.A. a las 23:30 h y OBK a las 01:15 h.

En el Escenario Málaga se presentarán RBT a las 18:15 h, The Ripples a las 19:45 h, Javypablo a las 21:15 h, Anadie a las 23:00 h y La Trinidad a las 00:45 h.

Cerrando la programación, el MINI Stage acogerá las propuestas de Idaira Siles a las 19:45 h, Guarino a las 21:15 h, Nina Raku a las 23:00 h y Bravo Bravo a las 00:45 h.