Brisa Studio regresa a Málaga con dos jornadas para analizar los retos de la industria musical

Las claves

Las claves Generado con IA Brisa Studio 2026 celebrará dos jornadas en Málaga los días 16 y 17 de julio para analizar los retos de la industria musical. El evento contará con expertos de SGAE, Primavera Sound, Jenesaispop, Jagermusic y Artica Agency, abordando temas clave como derechos de autor, contratación y ciberseguridad. Las sesiones incluirán charlas sobre cómo construir una carrera musical, estrategias de patrocinio, gestión de proyectos y comunicación con medios. El programa ofrecerá herramientas y formación para artistas, representantes y profesionales del sector musical, destacando la importancia de la innovación y la protección digital.

Brisa Studio 2026 celebrará esta semana una nueva edición en Málaga con una programación enfocada en la formación y el análisis de los principales desafíos de la industria musical.

El encuentro profesional, que tendrá lugar los días 16 y 17 de julio en la Fábrica de Cervezas Victoria, reunirá a especialistas de entidades como SGAE, Primavera Sound, Jenesaispop, Jagermusic y Artica Agency para ofrecer herramientas dirigidas a artistas, representantes y profesionales del sector.

La iniciativa se presenta como uno de los espacios de reflexión y aprendizaje vinculados a Brisa Festival, con un programa que aborda cuestiones como la propiedad intelectual, la contratación de artistas, la construcción de una carrera musical, los patrocinios, la comunicación con los medios o la ciberseguridad aplicada a la industria cultural.

La actividad arrancará el jueves 16 de julio con la apertura de puertas a las 10.30 horas. A las 11.00, José Lucas Chaves Maza, director de SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, inaugurará las jornadas con la ponencia 'SGAE y creadores: defendiendo el valor de la música', centrada en la protección de los derechos de autor en el entorno digital.

A continuación, a las 12.00 horas, el periodista y presentador Arturo Paniagua ofrecerá la charla 'Cómo se construye una carrera cuando nadie te está esperando', en la que analizará las estrategias para desarrollar un proyecto artístico en un mercado altamente competitivo.

La sesión matinal concluirá a las 13.00 horas con la intervención de María José Pérez, del Departamento de Derecho de la Cultura de Gabeiras, que abordará las claves jurídicas de la contratación de artistas para actuaciones en directo.

Tras el descanso, la programación continuará a las 17.00 horas con Lolo Aznar, responsable de Jagermusic, quien explicará cómo evolucionar desde los primeros acuerdos comerciales hasta establecer colaboraciones estratégicas entre marcas y artistas emergentes.

La jornada finalizará a las 18.00 horas con Keina García, de Artica Agency, que ofrecerá una visión práctica sobre la gestión diaria de un proyecto musical en la conferencia 'Tengo un grupo (y nadie nos explicó lo demás)'.

La segunda jornada, prevista para el viernes 17 de julio, comenzará con la apertura de puertas a las 11.30 horas. A las 12.00, Rubén Gutiérrez del Castillo presentará los programas de apoyo que desarrolla la Fundación SGAE para impulsar la creación emergente.

Posteriormente, Ana López, del equipo de Primavera Sound, impartirá una sesión dedicada a la elaboración del rider técnico y de hospitalidad, un elemento fundamental para la organización de conciertos y giras.

Durante la tarde, la programación pondrá el foco en dos ámbitos cada vez más relevantes para el sector. A las 17.00 horas, Jorge Martínez ofrecerá la conferencia 'Hack the Music: Del backstage a la brecha de seguridad', centrada en los riesgos digitales y la protección de las infraestructuras tecnológicas de la industria musical.

El cierre de Brisa Studio correrá a cargo de Sebas Alonso, de Jenesaispop, quien analizará la relación entre artistas y medios de comunicación en la ponencia '10 maneras de llamar la atención de un medio de comunicación', donde abordará las estrategias para mejorar la visibilidad de los proyectos musicales.