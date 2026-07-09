Muere Bonnie Tyler: el último concierto de la artista en España fue en el castillo Sohail de Fuengirola (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, debido a complicaciones de salud por las que estaba siendo tratada. El último concierto de la cantante en España fue el 14 de agosto de 2025 en el castillo Sohail de Fuengirola, dentro del ciclo Marenostrum Fuengirola. Durante esa gira de verano en 2025, Bonnie Tyler recorrió escenarios de A Coruña, Alcalá de Guadaíra, Gijón y cerró en Fuengirola. Entre sus éxitos destacan 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' e 'It's a Heartache', y su carrera abarcó más de cinco décadas.

Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años en un hospital de Faro, en el sur de Portugal.

La familia de la artista ha comunicado su fallecimiento este jueves a través de la web oficial de la cantante. La nota describe una muerte inesperada, "como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

La cantante galesa, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, dio casualmente su último concierto en España el 14 de agosto de 2025 en el castillo Sohail de Fuengirola (Málaga), dentro del ciclo Marenostrum Fuengirola.

Aquel verano recorrió varios escenarios españoles antes de llegar a la Costa del Sol: actuó en A Coruña el 2 de agosto, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el 10 de agosto y en Gijón el 12 de agosto. Fuengirola fue la última fecha de esa serie.

En aquella bonita noche, Tyler hizo un repaso por más de cinco décadas de carrera ante un público de todas las edades.

Interpretó clásicos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, los tres temas que definieron su identidad artística.

La cantante bromeó con el calor malagueño al inicio del concierto. "Gracias por venir a todos en este día tan caluroso y yo con pantalones de piel, estamos en un castillo muy bonito. ¡Gracias Fuengirola!", dijo entre risas antes de arrancar el espectáculo.

Una imagen de su concierto en Fuengirola. Marenostrum Fuengirola

El público la despidió con un aplauso unánime que cerró la velada.

Tyler no volvió a actuar después de esa gira de verano. Tenía previsto iniciar el 30 de mayo de 2026 su nueva gira europea, "Open Air Live 2026", que no incluía ninguna fecha en España.

El primer concierto, en Alemania, se canceló porque la artista había sido hospitalizada a finales de abril tras una perforación intestinal que requirió cirugía de urgencia. Los médicos la indujeron a un coma para favorecer su recuperación.

El 12 de mayo se emitió el último parte médico oficial, que la describía "grave pero estable". A mediados de junio, su familia informó de que había salido del coma, aunque permanecía en estado grave en cuidados intensivos.

Nacida el 8 de junio de 1951 en Skewen, en el sur de Gales, Tyler se dio a conocer en 1976 con Lost in France y consolidó su proyección internacional dos años después con It's a Heartache.

En 1983 publicó Faster Than the Speed of Night, álbum que incluía Total Eclipse of the Heart, compuesta y producida por Jim Steinman y número uno en Estados Unidos y Reino Unido. Ese mismo periodo dejó Holding Out for a Hero, incluida en la banda sonora de Footloose. En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con Believe in Me.