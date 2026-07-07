Cancelado el concierto de Beret en Starlite Marbella: estaba previsto para el próximo 29 de julio

Las claves

Las claves Generado con IA El concierto de Beret previsto para el 29 de julio en Starlite Marbella ha sido cancelado. La suspensión fue una decisión del propio cantante relacionada con su agenda artística, según la organización. El EAM había solicitado la cancelación del evento y la revisión de vínculos institucionales con el festival. La cancelación se suma a otras tras la detención de Beret por una supuesta agresión sexual ocurrida en abril en Sevilla.

El concierto del cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, que estaba previsto para el 29 de julio en Starlite Marbella (Málaga), ha sido cancelado.

Según han explicado desde Starlite a Europa Press, la cancelación de este concierto es por motivos ajenos a la organización y se debe a una decisión del propio cantante respecto a su agenda artística.

Cabe señalar que la cancelación de este concierto también había sido solicitada por el EAM, que remitió un escrito a las concejalías de Cultura, Fiestas y Patrimonio del Ayuntamiento de Marbella solicitando la suspensión del contrato del concierto, así como la revisión de cualquier vinculación institucional con el festival en aquello que afectara al uso de suelo público.

Esta anulación se suma a otras producidasen diferentes puntos de España después de que el pasado 11 de junio Beret fuera detenido por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual ocurrida en Sevilla en abril, tras lo que fue puesto en libertad provisional.