Hannan Heredia (cantante y física): “La música me lleva a sitios que ni las matemáticas ni las palabras pueden”

Las claves

Las claves Generado con IA Hannan Heredia es una joven cantante y física malagueña que fusiona la música urbana con influencias clásicas y experimentales. Comenzó su formación musical a los tres años en piano clásico y después se interesó por géneros como el reggaetón y el trap. Ha lanzado su carrera musical de manera independiente, contando con el apoyo familiar y destaca la dificultad económica de los proyectos emergentes. Heredia ha actuado en Madrid, Barcelona y Málaga, y tiene previsto presentar su EP 'Nagori' en varios barrios malagueños durante el verano.

Con solo tres años empezó a tocar el piano clásico. La seño Patri era la que la formaba en la academia Polifonía. Después fue al conservatorio Manuel Carra, donde cursó el grado medio de piano clásico. Pronto empezó a sentirse atraída por la música urbana, el reggaeton, el trap y un estilo muy parecido al de Rosalía. Hace un par de años decidió emprender y arriesgar por su sueño después de haber estudiado producción musical.

No hay antecedentes musicales en su familia. Ni sus padres ni el resto de familiares son músicos; pero su apoyo ha sido clave para consolidar una carrera que ya ha despegado rumbo a destinos que ni ella misma imaginaba. De momento ha pasado por Madrid y Barcelona y en Málaga ha tocado en el Only You y este sábado 27 de junio lo hace en el Brisa en tu Barrio.

Hablamos con Heredia para conocer cómo se forja una artista tan joven, qué coste tiene llegar hasta donde está llegando y hacia dónde evoluciona su carrera:

-¿La música ha sido talento o afición?

-No creo en el talento innato como tal. La gente tiene más facilidades para tocar un instrumento, cantar o bailar, pero creo que todo se entrena. En mi caso, que ha sido una carrera de fondo y de trabajo.

-¿Hannan es su nombre real?

-Es mi nombre real, pero el apellido es de mi madre porque me sonaba más armónico Hannan Heredia. Las dos h.

-Es graduada en Física, ¿cómo se traslada eso a la música?

-Haber estudiado Física y haberla acabado me ha aportado la tolerancia a la frustración y el conocimiento de que todo es relativo y depende de lo que queramos medir o desde qué punto queramos observar y conectar con las cosas.

-¿Por qué Física?

-La física es una forma de entender el mundo, igual que la música o la filosofía, pero la física utiliza el lenguaje matemático; la música, el de los sonidos. Todo es lo mismo: descubrir el porqué, cómo conectar con lo que te rodea, descubrir lo que sientes, lo que ves o cómo tú percibes el mundo. En esta etapa de mi vida, creo que la música me lleva a sitios que ni las matemáticas ni las palabras me pueden llevar.

-¿Cómo recuerda el momento de dar a conocer Bolero Roto, su primer single?

-Estaba en la Escuela de Producción Musical y era mi trabajo final. Me daba mucha vergüenza, no quería ni escuchar mi propia canción, pero me lancé y pensé en publicarla porque creo que es un tema bonito. La anécdota es esa y la realidad es que solo fue un trabajo final de máster que luego fue la puerta de entrada para seguir produciendo más música.

-¿Qué escucha Hannan cuando se escucha?

-A una muchacha de Málaga que se nota que tiene cierta sensibilidad por las cosas que la rodean, entre ellas el mar o la naturaleza; pero que es una persona actual que está conectada con la música urbana, con el entorno, con la noche, la fiesta, y a la vez con la sensibilidad de la música un poco más de nicho. Mi estilo es experimentar con lo que voy escuchando. Me atrevo con todo.

-Entiendo que Rosalía es referente…

-La escucho desde pequeña, cuando publicó Los ángeles con Raül Refree. Me encantaba y la mencionaba en las historias que subía. A alguna me contestaba en aquel entonces porque Instagram no tenía la carpeta de filtrado; pero es una gran referente no solo como cantante, sino como productora y artista. Hay muchas mujeres que están despuntando mucho, como Ángeles Toledano o María José Yergo.

-¿Y malagueños?

-Tengo muchas amigas productoras y cantantes. Pasamos desde Anadie hasta Reyes Santa.

-¿Cuál es la pata económica de este trabajo? Se ha lanzado y ha arriesgado…

-Tengo suerte porque, gracias a Dios, puedo volver a casa de mis padres. Me apoyan económicamente porque si no, sería muy, muy difícil cualquier proyecto artístico emergente que empieza de cero sin ninguna discográfica detrás. Al principio siempre se pierde dinero, hay que hacer muchas inversiones y tener fe porque no sabes cuánto se te va a devolver la inversión inicial. Hacerte un LP y contenido audiovisual se te pondría en 5.000 o 10.000 euros solo de primeras.

-¿Y para moverlo?

-Creyendo en él. Cuando más convencido estás de tu visión, más lo mueves y más pesado eres. A veces da mucha vergüenza ser pesado e ir a todas partes, pero si confías en tu visión, no importa.

-¿Qué hay de esas camisetas y sudaderas que vende en la web?

-Esas sudaderas las diseñé cuando saqué Bolero Roto con la portada. Luego hice la tipografía, letra por letra y muy artesanal. Lo quise subir a la web por si a alguien le interesaba, para que las pueda tener. Por ahora, solo la lleva mi madre, mi hermano y gente cercana que me quiere mucho.

-¿Cómo ha sido la entrega de premios de Arrabal?

-Ha significado mucho porque el mes pasado hice un curso de emprendedores allí. No sabía que me iban a llamar como emprendedora para dar un concierto de apertura y cierre. Había gente de la empresa y estaba la prensa; sorprende porque todos mis conciertos han sido más pequeños, de eventos privados.

-También pasa por el Brisa…

-Fue una gran sorpresa y me hace mucha ilusión tocar en mi barrio. Soy de Fuente Olletas y siempre voy con mi músico Guille. Había tocado ya antes, pero no como con mi proyecto, como cantante. Es guay tocar con gente emergente.

-¿Y en el Only You?

-Hacía tiempo que no estaba en un hotel tan bonito y cuidado hasta la última rama de la flor de cualquier mesa. La hora era perfecta porque fue con el atardecer y la piscina y fue precioso.

-¿Cómo se presenta el verano?

-Se vienen cositas. ¡Te voy a dar un dato en exclusiva! Habrá otros tres conciertos más en barrios de Málaga porque mi prioridad es llevar mi EP Nagori a Málaga y presentarlo. Después de Madrid y Barcelona, Málaga no iba a ser menos.

-¿Algún día se podrá llegar al Mare Nostrum?

-Con el tiempo… ¡quién sabe!