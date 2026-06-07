Antonio Banderas pone en valor la Semana Santa de Málaga ante el Papa: "Un ritual majestuoso de arte, cultura y devoción"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Banderas reivindicó la Semana Santa de Málaga ante el Papa León XIV, resaltando su valor como ritual de arte, cultura y devoción. El actor compartió recuerdos de su infancia y destacó la espiritualidad, el arte popular y la humanidad presentes en esta tradición malagueña. Banderas explicó su presencia en el acto por el musical 'Godspell', subrayando el poder del arte como reflexión, revolución y crítica social. Finalizó citando a San Agustín y estrechando la mano del Papa, en un gesto de respeto y conexión con el pontífice.

"Un ritual majestuoso de arte, cultura y devoción". Con estas palabras, el actor malagueño Antonio Banderas ha vuelto a reivindicar la Semana Santa de Málaga durante el encuentro Tejer Redes con el Mundo de la Cultura, del Arte, de la Economía y del Deporte, celebrado en el Movistar Arena de Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

Ante el Pontífice, el intérprete ha evocado los recuerdos de su infancia en las calles de Málaga para defender el valor espiritual, cultural y humano de una tradición que ha definido como una "vía colectiva de búsqueda de Dios".

También ha recordado la voz "que rompía el aire claro de primavera" de los cantaores de Saetas, o entre la gente "humilde y buena" de Málaga que cada año salen a la calle.

"Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan sólo cuatro o cinco años de edad, nació en mí una pregunta que sólo contenía una palabra, Dios. Poco a poco fui encontrando respuestas, como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años", ha relatado emocionado.

"En cada molécula, de cada gota de agua, de cada mar, de cada pétalo de rosa, de cada pálpito, de cada suspiro. Pero el arte no es sólo belleza, el arte es pregunta, es reflexión, es contraste, es revolución, es tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos. El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo", ha subrayado.

Además, el actor le ha explicado que su presencia en el Movistar Arena se debe al musical 'Godspell', del que es productor. "Es una pieza de teatro musical creada, compuesta e interpretada en su país de origen. Usted sabe muy bien que Godspell significa el hechizo de Dios. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios", ha añadido.

Banderas ha indicado que el arte también "es la voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia". "El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias", ha reivindicado.

Así, ha defendido que el artista "debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión".

Banderas, entre más aplausos, ha finalizado con un guiño hacia la Orden de San Agustín a la que pertenece León XIV, haciendo suyas las palabras del santo: "Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo".

Tras su intervención, Banderas ha estrechado la mano del pontífice, con quien ha intercambiado amigables palabras y quien le ha entregado un obsequio.