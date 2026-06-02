La Orquesta Sinfónica de Málaga acude al rescate de Isabel Pantoja en Sevilla tras la cancelación de Il Divo

Las claves

Las claves Generado con IA La Orquesta Sinfónica de Málaga acompañará a Isabel Pantoja en su concierto del 27 de junio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Il Divo canceló su participación en el evento por "circunstancias imprevistas ajenas a su voluntad". Pese a la cancelación, Isabel Pantoja e Il Divo han estrenado el dueto "Donde el corazón me lleve", grabado originalmente por Pantoja en 2002. El festival confirmó que el concierto sigue adelante con Isabel Pantoja, ahora respaldada por la formación malagueña.

La Orquesta Sinfónica de Málaga se ha convertido en la protagonista inesperada del concierto de Isabel Pantoja del próximo 27 de junio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. La formación malagueña acompañará a la tonadillera sobre el escenario después de que Il Divo cancelara la semana pasada su participación en ese mismo cartel por "circunstancias imprevistas ajenas a su voluntad".

El giro llega cargado de ironía. Este mismo martes, apenas siete días después de aquel anuncio, Isabel Pantoja e Il Divo han estrenado Donde el corazón me lleve, un dueto que la cantante sevillana ha compartido en sus redes sociales junto al videoclip oficial. Se trata de un tema grabado originalmente por ella en 2002, compuesto por Roberto Livi y Rafael Ferro, que dio título a su disco de aquel año.

El vídeo se ha rodado en varias calles de Madrid y en el propio estudio durante la grabación de la canción.

El cuarteto de ópera-pop, formado por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el barítono Steven LaBrie, tenía previsto subirse al escenario junto a Isabel Pantoja en Sevilla el 27 de junio. Sin embargo, la semana pasada comunicó la cancelación de su actuación alegando circunstancias imprevistas ajenas a su voluntad.

"Estamos trabajando en nuevas fechas para regresar a España y las comunicaremos a través de nuestros canales oficiales", indicó la formación en un comunicado, en el que lamentaba "sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda causar" y subrayaba que el concierto de Sevilla "sigue adelante con Isabel Pantoja".

El festival respondió marcando distancias. Calificó la marcha del grupo de decisión y, al día siguiente, anunció que la cantante sevillana estará acompañada sobre el escenario por la Orquesta Sinfónica de Málaga.