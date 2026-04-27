El Kanka busca teloneros en Málaga: lanza un concurso para actuar en el Teatro Cervantes

Las claves

Las claves Generado con IA El Kanka lanza un concurso para seleccionar teloneros locales en sus conciertos de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. Seis propuestas musicales de la provincia serán elegidas para actuar como teloneros, recibiendo cada una una remuneración de 300 euros. El proceso de selección incluye inscripción por Instagram, votación popular online y una final en directo el 1 de junio en La Caja Blanca. La iniciativa busca promocionar y dar visibilidad a músicos emergentes de Málaga, integrándolos en la gira nacional del artista.

El cantautor malagueño El Kanka ha puesto en marcha un concurso dirigido a artistas locales con el objetivo de seleccionar a los teloneros que abrirán sus próximos conciertos en el Teatro Cervantes. La iniciativa permitirá que seis propuestas musicales de la provincia participen en cada una de las seis noches programadas para el mes de junio, en las que el artista presentará su último trabajo discográfico, La Calma.

Según han informado en una nota, el concurso está organizado en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga y busca fomentar la promoción, visibilización y difusión de músicos emergentes vinculados a la provincia. La convocatoria está abierta a solistas, dúos, tríos, bandas u otras formaciones musicales, siempre que sean mayores de 16 años y hayan nacido o residan en Málaga.

El plazo de inscripción se abre este lunes y permanecerá activo hasta el 10 de mayo de 2026. Para participar, los interesados deberán publicar un vídeo en la red social Instagram utilizando el hashtag #los6delkanka y mencionando tanto al artista como al Área de Juventud. Esta primera fase servirá para recopilar todas las candidaturas que competirán en las siguientes etapas del proceso.

Tras el cierre de inscripciones, se abrirá una fase de votación popular online entre los días 12 y 18 de mayo. Durante ese periodo, cualquier persona podrá votar a su candidato preferido a través de una plataforma web habilitada para ello. Cada usuario dispondrá de un único voto. El resultado de esta votación tendrá un peso del 50% en la valoración final.

El otro 50% corresponderá a la evaluación de un jurado profesional, que analizará las propuestas entre los días 19 y 20 de mayo. Una vez combinadas ambas valoraciones, se seleccionará a un total de 12 finalistas, cuyos nombres se darán a conocer el 21 de mayo a través de los canales oficiales del concurso.

La última fase consistirá en una final en directo que se celebrará el 1 de junio de 2026 en el Centro Cultural La Caja Blanca de Málaga. En este evento, cada uno de los finalistas dispondrá de un máximo de 20 minutos para actuar sobre el escenario. Tras las actuaciones, se procederá a la elección de los seis ganadores: cinco serán seleccionados por el jurado profesional y el sexto será elegido mediante votación del público asistente.

Los seis artistas o grupos seleccionados actuarán como teloneros en los conciertos de El Kanka, con un tiempo asignado de 20 minutos por actuación. Además, cada uno de ellos recibirá una remuneración económica de 300 euros por su participación.

Los conciertos tendrán lugar los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio en el Teatro Cervantes. En estas citas, el artista interpretará en directo las canciones de La Calma, su séptimo álbum de estudio, publicado el pasado mes de febrero. Se trata de una propuesta especial dentro de su gira nacional, ya que será la primera vez que actúe durante seis noches consecutivas en un mismo recinto.

Desde la organización han destacado que esta decisión responde al vínculo del artista con su ciudad y al respaldo que ha recibido tradicionalmente por parte del público malagueño. Las entradas para los conciertos ya están disponibles a través de la página web oficial del cantante.

Con esta iniciativa, El Kanka y el Área de Juventud pretenden facilitar el acceso de artistas locales a escenarios de gran visibilidad, integrándolos en un ciclo de conciertos de gran formato y acercando su trabajo a un público más amplio.