El legado del bailarín Julio Bocca brilla en Málaga en TIP TOE: "El escenario era una zona segura. Me sentía libre”

Las claves

Las claves Generado con IA Julio Bocca recibe el Premio LUX DUCTOR en la primera edición del festival TIP TOE en Málaga por su trayectoria profesional. El bailarín argentino recuerda su carrera desde sus inicios en Buenos Aires, su triunfo en Moscú y su llegada como primer bailarín a la American Ballet. Actualmente, Bocca dirige el Teatro Colón y fomenta la apertura del ballet a nuevas disciplinas y públicos, sin intención de regresar al escenario como bailarín. Antonio Banderas y Lucía Lacarra destacan el poder transformador de la danza y el objetivo de TIP TOE de acercar esta disciplina a la sociedad.

Hay vocaciones que no se eligen y si no que se lo digan al bailarín Julio Bocca, que con tan solo cuatro años ya sabía que quería ser bailarín, a los siete años se lo dijo a su madre y a los 14 cumplió uno de sus sueños, que era salir solo a saludar al público después de una función en el Teatro Colón.

A lo largo de su carrera, Bocca ha vivido varios antes y después y su visita a Málaga es otro de esos momentos. El Teatro del Soho CaixaBank le ha concedido, en su primera edición de TIP TOE, el Premio LUX DUCTOR (luz guía) en colaboración con Joyerías Marco por su trayectoria profesional.

Tras comenzar en una escuela de danza siendo tan solo un niño, su talento empezó a tomar forma hasta llegar a su adolescencia. A los 13 ya hacía audiciones y a los 14 trabajaba en Venezuela.

Más tarde, su interés por promover y conmover a personas de otras partes del mundo bailando le llevó a Moscú, después de una experiencia amarga en Japón donde fue eliminado en segunda ronda.

Contra todo pronóstico, decidió volar hasta Moscú con tan solo 18 años y en una de las rondas del concurso recordó “que estaba allí para disfrutar”. Finalmente, ganó la medalla de oro y regresó a Buenos Aires transformando.

Ese triunfo le hizo buscar un representante y amplió sus horizontes, aunque el camino no fue fácil porque una lesión de menisco y una infección lo enfrentaron a la incertidumbre porque lo que iba a ser una semana de recuperación se convirtió en dos meses.

En medio de esa recuperación, recibió una llamada de una de las compañías de Nueva York que más admiraba y querían invitarlo a bailar. Tras recuperarse fue a una clase y al terminar le ofrecieron unirse a la compañía.

Así fue como, con tan solo 19 años, Bocca llegó a ser primer bailarín de la American Ballet.

“Tuve una carrera rica, exclusiva y hecha a mi manera”, ha señalado en un encuentro celebrado este jueves, donde ha hecho hincapié en que el escenario “era una zona segura. Me sentía libre, seguro y confiado”, pero no lo echa de menos y no tiene intención de volver a bailar.

“En 2007 me retiré delante de 300.000 personas. Ahora el escenario no lo extraño y lo vivo de otra forma”, ha asegurado, ya que actualmente dirige el Teatro Colón y va a diferentes compañías que lo contratan para dar clases.

Además, también está apostando por abrir el ballet con otras disciplinas y que llegue a nuevos públicos. En proyectos recientes ha explorado colaboraciones con diferentes músicos buscando ese punto de encuentro entre lo clásico y lo contemporáneo porque “no se trata de inventar desde cero sino también de recuperar tradiciones y de mantener esas costumbres”.

En este sentido, Antonio Banderas ha señalado que “la danza es un arte bellísimo y abstracto que se puede interpretar de muchas maneras” y que el TIP TOE está siendo una “experiencia musical”.

Banderas ha recordado el momento en que 600 bailarines se unieron en el Muelle 1 y bailaron todos juntos. “Me emocioné muchísimo y no pensaba que me iba a llegar tan fuerte”, ha añadido.

Asimismo, el actor malagueño ha apuntado que “todos sabemos lo que está ocurriendo en el mundo al encender el televisor”. Por ello, ha hecho hincapié en que el arte es una “alternativa al mundo de violencia”. “Que aprendan de esa comunicación, donde todos podemos expresarnos, pero siempre con respeto a la vida humana”, ha zanjado.

Por su parte, Lucía Lacarra, directora del festival, ha añadido que lo que quieren hacer con TIP TOE es sacar a la calle la danza y “eliminar el miedo preconcebido” a la que esta disciplina tiene que hacer frente.