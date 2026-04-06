Jesús Martínez, el periodista que ilumina el ecosistema de las empresas emergentes a través de “Ecotechers”

Las claves nuevo Generado con IA Jesús Martínez se ha especializado en el ecosistema de startups y capital riesgo de manera autodidacta, tras iniciar su carrera en periodismo sin formación económica previa. Fundó 'Ecotechers', una plataforma informativa sobre startups, tras su paso por medios como El Español y La Información y una etapa como freelance marcada por la inestabilidad. Ha construido una comunidad significativa a través de Telegram y su newsletter, pero solo una pequeña parte de sus suscriptores paga por el contenido premium. Martínez defiende la independencia periodística y la honestidad como pilares de su trabajo, priorizando la libertad editorial sobre la comodidad de un empleo convencional.

Nunca le enseñaron economía cuando estudiaba Periodismo en Málaga. Su conocimiento sobre startups, mercados y capital riesgo lo ha adquirido de forma autodidacta e inyectándose grandes dosis de curiosidad.

Gracias a una beca de la Agencia EFE, Jesús Martínez (Jaén, 1983) realizó prácticas en el Parque Tecnológico de Málaga y le permitió bucear en conceptos que no sabía ni que existían: cuentas de resultados, balances, activos…

Empezó a escribir sobre startups en 2012-2013. Sus primeros pinitos fueron en el blog Salmón, un blog de economía en el que trataba temas relacionados con fondos de capital riesgo o rondas de financiación.

Era freelance, una etapa que recuerda como “muy dura”: “Ser freelance en España es muy duro; cobras por una pieza 60, 80 o 100 euros; pero lo más duro era iniciar el mes con el contador a cero”.

Reconoce que le hubiera gustado tener dos o tres colaboraciones periódicas fijas para eliminar esa presión económica de cualquier trabajador autónomo. La inestabilidad de aquellos años vendiendo información a los medios ahora es todo lo contrario: certeza. Pero es una certeza relativa. Trabajar desde casa supone administrar muy bien los tiempos.

“La información de empresas a menudo está demasiado vinculada con lo comercial y eso hace que se tienda a hablar más de la gran compañía. Aquí el nicho es más grande y por eso los grandes medios se enfocan en ellas”. Martínez vio en las startups un baluarte sobre el que cimentar Ecotechers.

Transitó Telegram porque era la aplicación de referencia para su perfil. Allí edificó una comunidad orgánica muy potente dirigida a un público interesado en el mundo startup. El canal alcanzó los 1.200 miembros, aunque en la actualidad ha bajado a 800.

Cuando vio que el formato de mensajería se le quedaba corto, saltó al email: “Elegí Mailchimp porque me ahorraba costes, luego me pasé a Substack, que solo me cobra el 10% de lo que genero en suscripciones”.

Sus trabajos en El Español o La Información le enseñaron que el trabajo coral es esencial en una redacción. “El trabajo en equipo sirve para apoyar a los compañeros y jefes a corregir enfoques, pulir la narrativa y compartir fuentes”. Ahora que lo hace en solitario, siente ese “vacío” porque todo depende de él.

Aunque trabaje solo en casa, la realidad es que su día a día le obliga a estar en contacto permanente con otras personas mediante cafés o reuniones. Por eso mismo, la organización y la gestión de tiempos son cruciales para evitar que la inmensidad del proyecto haga perder el foco y el rumbo que debe seguir.

Pero Martínez no confunde independencia con facilidad. Trabajar por cuenta ajena le resulta más cómodo, pero la transición a la vida de autónomo no ha sido una búsqueda de comodidad, sino un momento vital. “Emprender en solitario te exige una energía y una responsabilidad que la seguridad de un tercero te ahorra”.

En su web, uno de los pilares irrenunciables es la “honestidad absoluta”. De hecho, ha elaborado su propio código ético. “Soy muy claro con los estándares éticos: mis patrocinadores conocen mis límites desde el inicio y marcar esas líneas rojas facilita las cosas”. Pese a las dificultades de la profesión, se considera un “periodista independiente”, pero firme en sus principios.

Contratar a periodistas: por ahora, imposible

En la actualidad, a su newsletter están suscritas alrededor de 6000 personas, pero solo el 4% paga por la información: 52€ al año para ofrecer primicias. Tal y como se encuentra ahora mismo el proyecto, es inviable contratar a tres o cuatro periodistas porque perdería “su esencia”: “Aparte de que la estructura actual no lo permite, me quitaría el tiempo de hacer lo que realmente me apasiona para convertirme en un gestor de personal”.

“Lo más cómodo es trabajar para otro. No tengo ninguna duda”. Esa “comodidad”, sin embargo, cuesta algo muy valioso en esta profesión: la independencia.

Prefiere ser responsable total de todo lo que hace a cambio de la libertad absoluta de criterio. Eligió el camino plagado de piedras para alcanzar su horizonte.