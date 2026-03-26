Málaga se viste de moda: el MAM Fashion Forum celebra su quinta edición con un mes de actividades

Las claves nuevo Generado con IA El MAM Fashion Forum celebra su quinta edición el 24 de abril en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga bajo el lema ‘Tiene mucha calle’, destacando la conexión de la moda con el entorno urbano. Durante el Mes de la Moda, Málaga acoge exposiciones, charlas y encuentros con diseñadores como Ernesto Naranjo, Pilar Dalbat y Jesús Segado, convirtiéndose en un punto de encuentro para profesionales y público. El foro abordará el concepto ‘El Ecosistema de la Moda’, explorando la interconexión entre creatividad, empresa, sostenibilidad, tecnología y comunicación, con la participación de expertos y la grabación de un podcast en directo. Como novedades, Gerard Estadella será moderador junto a Begoña Pascual y Anitta Ruiz actuará como reportera oficial, consolidando al MAM Fashion Forum como referente en el análisis y proyección del sector.

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha presentado este jueves la quinta edición del MAM Fashion Forum (5MFF) y la programación del Mes de la Moda, que se celebrará durante todo el mes de abril, en una rueda de prensa celebrada en el hotel Catalonia Molina Lario.

El 5 MAM Fashion Forum se celebrará el próximo 24 de abril en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga bajo el lema ‘Tiene mucha calle’, una propuesta que amplía la presencia del evento en la ciudad y reivindica una visión de la moda conectada con el entorno urbano y la vida cotidiana. Según ha explicado la codirectora del MAM, Elvira Carrera, se trata de “una forma de entender la moda más cercana, viva y conectada con la realidad”.

Como antesala, el Mes de la Moda convertirá Málaga en un punto de encuentro entre profesionales, creadores y público. La programación comenzará el 1 de abril con la exposición ‘Un Museo con Mucha Calle’, del fotógrafo malagueño Luis Manuel Gómez Pozo, protagonizada por la modelo María Luque y que podrá visitarse gratuitamente hasta el 30 de abril en el restaurante Matiz del hotel Catalonia Molina Lario.

Entre las actividades destacan encuentros con los diseñadores Ernesto Naranjo y Pilar Dalbat (8 de abril), una entrevista al diseñador Jesús Segado (10 de abril), la charla ‘La 2ª vida de piezas extraordinarias’ (15 de abril) y la conferencia ‘La Historia de la Moda en 10 vestidos’ (16 de abril), impartida por el profesor Sánchez de Medina.

El foro abordará en esta edición el concepto ‘El Ecosistema de la Moda’, que plantea la industria como un entorno interconectado entre creatividad, empresa, sostenibilidad, tecnología y comunicación. Entre los participantes confirmados se encuentran Isidoro Encinas, Megui Gómez Sala y Dacal, además de la grabación en directo del podcast Fashion Sucks.

Como novedades, el evento incorporará a Gerard Estadella como moderador junto a Begoña Pascual, y contará con Anitta Ruiz como reportera oficial encargada de la cobertura digital del foro. Con esta quinta edición, el MAM Fashion Forum se consolida como un espacio de referencia para el análisis y la proyección del sector de la moda.

El acto ha contado con la participación del delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y de la marca Málaga de Moda en la Diputación Provincial de Málaga, Esperanza González; las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González; y la directora del hotel Catalonia Molina Lario, Myriam Ortiz.