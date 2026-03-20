El plan de la Comic Con de Málaga para acabar con las colas: más accesos y nuevos pabellones en Cortijo de Torres

Las claves nuevo Generado con IA La Comic Con de Málaga amplía su recinto en el Real Cortijo de Torres, duplicando el espacio expositivo y ofreciendo varios accesos para evitar colas. El festival contará este año con más stands y actividades, así como una distribución más eficiente para reducir aglomeraciones. Se refuerzan áreas como el Artist Alley, la Gaming Plaza y las zonas de rol, además de incorporar un nuevo auditorio para paneles y presentaciones. La organización mejora servicios como la entrada de botellas de agua, más fuentes y una oferta gastronómica ajustada, buscando una experiencia más cómoda para los asistentes.

La primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga consiguió más de 95.000 visitantes y un impacto económico de 44 millones de euros, pero hubo luces y sombras: los accesos y las colas para las actividades se convirtieron en las principales reclamaciones de los fans.

Este año, el festival celebra su segunda edición del 1 al 4 de octubre, en el mismo escenario, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Ahora, la organización busca dar respuesta a esas quejas con una segunda edición que apuesta por ampliar el recinto, mejorar la circulación y reforzar los servicios para evitar que se repitan los mismos fallos.

Al frente del festival estará Fernando Piquer, con más de 30 años de experiencia en el sector, y su principal reto es mejorar la experiencia del fan en esta multitudinaria cita. En la presentación de la segunda edición, el director ha detallado cuáles serán las claves para este año.

El principal cambio es la ampliación del recinto, que usará el Real Cortijo de Torres para conseguir espacios mucho más grandes y varios accesos que no colapsen la entrada principal.

El espacio expositivo prácticamente duplicará su superficie, pasando de 10.800 a 19.600 metros cuadrados gracias a la incorporación de nuevos pabellones, entre ellos una gran estructura temporal de alrededor de 9.000 metros cuadrados.

Esta expansión permitirá también duplicar el número de stands y actividades, distribuidos de forma más eficiente para evitar aglomeraciones.

Estas nuevas instalaciones estarán diseñadas para resistir las condiciones meteorológicas y mejorar el confort del público. Según ha indicado Piquer a este periódico, “las estructuras van a ser cerradas para evitar precisamente los problemas que pueda haber con el clima".

El área de videojuegos, rebautizada como Gaming Plaza, contará con un espacio propio que crecerá de forma notable, pasando de 280 a más de 2.000 metros cuadrados.

También se ampliará la zona dedicada a juegos de rol, Ludic Plaza o ‘Sit&Play Area’, que dispondrá de un entorno más amplio y dividido en varios pabellones.

El arte tendrá un papel protagonista con un refuerzo del Artist Alley, que contará con un recinto independiente de unos 1.200 metros cuadrados, además de una zona exterior en el Village.

Este espacio volverá a reunir a destacados autores del cómic y la ilustración, y busca acercar al proceso creativo y facilitar el contacto directo con los artistas.

A ello se suma un nuevo auditorio para paneles y presentaciones, así como el regreso de espacios como Meet the Artist, donde los fans podrán interactuar con figuras internacionales del cine, el cómic y la ilustración.

Además, se permitirá la entrada con botellas de agua al recinto y se incorporarán más fuentes. “No queremos que se vea empañado por un tema de falta de agua o colas para pillar agua. Ese tipo de cosas las vamos a facilitar porque además tiene sentido", ha explicado.

También se mejorará la oferta gastronómica, con precios "más ajustados" y con una oferta inspirada "en las grandes convenciones de este tipo".

Otra de las novedades será una preventa exclusiva de entradas para los asistentes de la edición anterior, aunque las fechas concretas aún no se han anunciado.