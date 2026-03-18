Cuenta atrás para la segunda edición de San Diego Comic-Con en Málaga: prepara sus novedades para 2026

Las claves nuevo Generado con IA La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga se celebrará en 2026 y presentará sus novedades en el Auditorio de la Casa del Lector en Matadero Madrid. El evento contará con la participación de Fernando Piquer como director, junto a autoridades y personalidades del sector cultural y del entretenimiento. La primera edición atrajo a 95.784 asistentes y generó un impacto económico de 44,3 millones de euros, reuniendo a estrellas internacionales y más de 110 expositores. El 78,5% de los asistentes llegó desde fuera de Málaga, consolidando el evento como la mayor cita de cultura pop en España con proyección internacional.

La San Diego Comic-Con Málaga prepara su segunda edición. Este jueves, 19 de marzo, la extensión europea oficial del histórico festival estadounidense desvelará los primeros detalles de su próxima cita este 2026. Aunque el pasado año se eligió Málaga para presentar el evento, esta vez será en el Auditorio de la Casa del Lector, situado en el complejo cultural de Matadero Madrid.

Durante el acto se anunciarán las fechas, las principales novedades y las líneas estratégicas que marcarán el festival de 2026, tras una primera edición que alcanzó los 95.000 asistentes y un impacto económico de 44 millones de euros.

La cita contará con la intervención de Fernando Piquer, director de San Diego Comic-Con Málaga, acompañado por Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, e Ignacio Román, director general de Fycma – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El acto estará conducido por el actor de doblaje Claudio Serrano, conocido por ser la voz de Batman en España, junto al creador de contenido y actor de doblaje Hermoti. También se espera la asistencia de personalidades del sector del entretenimiento y la industria cultural.

En esta segunda edición, la organización ha confirmado que Fernando Piquer será el director general del evento. Con más de 30 años de trayectoria en los sectores de la animación, los videojuegos y los esports, Piquer liderará la nueva etapa con el objetivo de consolidar la Comic-Con de Málaga "como la gran cita de la cultura pop en España con proyección internacional".

Balance

La segunda edición llega tras el éxito de la primera convocatoria, que reunió a 95.784 asistentes, según el balance oficial publicado por la organización. Málaga se convirtió así en la primera sede de la Comic-Con fuera de Estados Unidos.

Entre los invitados de aquella edición figuraron estrellas internacionales como Jared Leto, Arnold Schwarzenegger, Gwendoline Christie y Luke Evans.

A pesar de los problemas de gran afluencia y largas colas en determinados momentos del evento, el impacto económico total alcanzó los 44,3 millones de euros, de los cuales 23,1 millones corresponden a impacto directo.

El retorno mediático también fue notable, con 17.000 millones de impactos (OTS) y un Valor Publicitario Equivalente superior a 140 millones de euros, según el informe elaborado con la colaboración de PwC España y Nielsen.

El 78,5% de los asistentes procedía del resto de España, mientras que un 18% era público local de Málaga. El perfil predominante fue adulto, con un 88% de visitantes mayores de edad.

En el apartado industrial, la primera edición reunió a más de 110 expositores, entre ellos grandes marcas del entretenimiento como Disney, Nintendo, Lego y Bandai Namco.