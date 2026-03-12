Antonio Banderas se une a Duprat y Cohn para rodar una película sobre inmigración ilegal: "Es un asunto difícil"

Antonio Banderas se une a Duprat y Cohn para rodar una película sobre inmigración. ilegal EFE

El actor malagueño Antonio Banderas rodará una nueva película en España junto a los cineastas argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, un proyecto que abordará el fenómeno de la inmigración ilegal. Así lo confirmaron los propios directores este jueves en una entrevista con EFE en el marco del Festival de Cine de Málaga.

La idea de trabajar juntos llevaba tiempo sobre la mesa, aunque el proyecto se fue retrasando por distintos motivos. “Ahora se alinearon los planetas y estamos seguros de que lo vamos a hacer”, señalaron los realizadores.

Cohn destacó además la relación personal que mantienen con el actor malagueño. “Antonio Banderas es un icono absoluto. Además es amigo nuestro, lo queremos mucho y siempre fue muy solidario cuando trabajamos con él. Desde hace tiempo teníamos la idea de hacer una película entre los tres y ahora ese proceso, que a veces es muy largo en el cine, finalmente se concretó. Será nuestro próximo proyecto”, explicó.

La película abordará el fenómeno de la inmigración ilegal, un asunto que el cineasta definió como “muy difícil de solucionar”, y se rodará en España.

Duprat y Cohn recibieron este jueves el Premio Retrospectiva del Festival de Málaga por su trayectoria cinematográfica, un galardón que les entregó el propio Banderas. Según contaron, el encuentro sirvió también como ocasión para avanzar en el proyecto, que describen como el más ambicioso que han emprendido hasta ahora.