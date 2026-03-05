Más de 1.600 estudiantes malagueños inauguran las funciones matinales de Invisible en el Teatro del Soho

Las claves nuevo Generado con IA Más de 1.600 estudiantes de 25 institutos malagueños asisten a funciones matinales de la obra Invisible en el Teatro del Soho CaixaBank. Invisible es una adaptación teatral de la novela de Eloy Moreno que aborda temas como el acoso escolar y la salud mental en adolescentes. Tras las funciones, los estudiantes participan en un coloquio con la compañía y reciben material didáctico para profundizar en los temas tratados. La producción, dirigida por José Luis Arellano y adaptada por Josep Maria Miró, cuenta con el apoyo de la Fundación Teatral Antonio Banderas y otras entidades.

El Teatro del Soho CaixaBank se convierte esta semana en escenario de una experiencia teatral para adolescentes. Más de 1.600 alumnos de secundaria y bachillerato, procedentes de 25 institutos de la provincia, asistirán hoy y mañana a las funciones matinales de Invisible.

La obra es la adaptación teatral del fenómeno editorial de Eloy Moreno y aborda temas de gran relevancia para el público joven, como el acoso escolar, la salud mental en la adolescencia y la necesidad de sentirse visto, escuchado y comprendido.

Tras las funciones, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en un coloquio con la compañía para compartir impresiones y reflexionar sobre la historia. Además, el teatro ofrece material didáctico para que los docentes puedan trabajar los temas tratados en clase.

Entre los centros participantes se encuentran el IES Pablo Picasso, IES Mediterráneo, IES Profesor Pablo del Saz de Marbella, IES Galileo de Alhaurín de la Torre o IES Litoral, entre otros.

Dirigida por José Luis Arellano y con adaptación de Josep Maria Miró, Invisible busca mantener la intensidad emocional del libro original y ofrecer al espectador una experiencia conmovedora y transformadora. Mañana viernes 6 de marzo se celebrará el estreno nacional de la obra en el Teatro del Soho CaixaBank, seguido de un coloquio con el propio Eloy Moreno.

La producción está a cargo de LaJoven y cuenta con el apoyo de la Fundación Teatral Antonio Banderas, el Teatro del Soho CaixaBank y la Fundación Bogaris.

Las funciones para el público general tendrán lugar los días 6 y 7 de marzo a las 19:00 horas, y las últimas entradas están disponibles a través de la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.