‘Invisible’, el fenómeno de Eloy Moreno que emocionó a 2 millones de lectores, llega al escenario del Teatro del Soho

La novela 'Invisible' de Eloy Moreno será adaptada al teatro y se estrenará el 6 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. La adaptación está dirigida por José Luis Arellano García y escrita por Josep Maria Miró, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. El elenco incluye a Javi Morán, Iballa Rodríguez, Juan Acedo, Marcos Pérez y la colaboración especial de Mabel del Pozo. La obra aborda temas como el acoso escolar y la salud mental adolescente, y está recomendada para mayores de 10 años, con funciones especiales para centros educativos.

La novela Invisible de Eloy Moreno está lista para ser representada en el escenario del Teatro del Soho CaixaBank. El espectáculo se estrenará el próximo 6 de marzo en Málaga y después comenzará una gira nacional durante dos temporadas.

La representación teatral de este fenómeno editorial está producida por la Fundación Teatro Joven y cuenta con el apoyo de la Fundación Teatral Antonio Banderas, la Fundación Bogaris y el Teatro del Soho CaixaBank.

La adaptación teatral ha corrido a cargo del dramaturgo Josep Maria Miró, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, consolidado como una de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea.

La dirección estará en manos de José Luis Arellano García, director escénico habitual de LaJoven, con una trayectoria destacada tanto dentro como fuera de España, especializado en el trabajo con elencos jóvenes.

El elenco lo integran Javi Morán, Iballa Rodríguez, Juan Acedo y Marcos Pérez con la colaboración especial de Mabel del Pozo.

Desde su publicación en 2018, Invisible ha sido un auténtico éxito de ventas, superando los dos millones de ejemplares vendidos y siendo traducido a varios idiomas y llevado a la televisión por Disney+ bajo la dirección de Paco Caballero.

Su historia ha emocionado a lectores de todas las edades con un relato honesto y conmovedor sobre el acoso escolar, la salud mental en la adolescencia y la necesidad de ser vistos, escuchados y comprendidos.

Esta es la primera novela de Eloy Moreno que llega a los escenarios. La adaptación escénica de Invisible aspira a mantener la intensidad emocional y la capacidad transformadora del texto original, ofreciendo una experiencia teatral que conmueva, interpele, deje huella y conecte con público de todas las edades en los patios de butacas.

La obra está recomendada para mayores de 10 años y se representará en sesiones para público general a las 19.00 horas en el Soho.

Además, se representará en sesiones matinales para centros de Secundaria y Bachillerato a las que asiste alumnado adolescente que previamente trabaja un material didáctico en el aula y participa en coloquios tras la función.

Las funciones de Invisible serán los próximos 6 y 7 de marzo. Las entradas están disponibles en la web del teatro. Todos los que asistan al estreno en Málaga podrán disfrutar de un coloquio posterior con el autor de la aclamada novela.