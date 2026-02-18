Cervezas Victoria y el Festival de Málaga renuevan su patrocinio hasta 2030

El director general de Damm, Jorge Villavecchia; la concejala de Cultura, Mariana Pineda; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, Sergio Ragel, y el director del festival, Juan Antonio Vigar.

Cervezas Victoria y el Festival de Málaga han anunciado este miércoles la renovación de su acuerdo de patrocinio hasta el año 2030, prolongando así cinco años más una alianza que refuerza el vínculo entre la marca malagueña y uno de los principales eventos culturales del panorama nacional.

El acuerdo se ha oficializado en la Fábrica Victoria en un acto en el que han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director general de Damm, Jorge Villavecchia; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director del festival, Juan Antonio Vigar; y el responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, Sergio Ragel.

Con esta renovación, Cervezas Victoria continuará como cerveza oficial del Festival de Málaga durante los próximos cinco años, consolidando su compromiso con la cultura y con los grandes eventos que se celebran en la provincia.

El acuerdo no se limita al patrocinio institucional, sino que incluye la colaboración en distintas actividades paralelas del certamen, como el ciclo Cine Abierto —con proyecciones gratuitas al aire libre en todos los distritos durante el verano— y la sección oficial Cinema Cocina, centrada en documentales españoles e iberoamericanos vinculados a la cultura gastronómica.

Además, la cervecera participará activamente en dos citas señaladas: el 30 aniversario del festival, previsto para 2027, y el centenario de la marca en 2028.

Activaciones y presencia en cada edición

Durante el acto de firma, ambas entidades repasaron el trabajo conjunto desarrollado desde 2021, destacando la dimensión internacional que el Festival de Málaga ha ido consolidando edición tras edición.

Entre las iniciativas impulsadas por la marca figuran la campaña de comunicación Curso de Cine para cerveceros, más de una decena de eventos celebrados en la Fábrica Victoria, su espacio propio en el Teatro Cervantes y diferentes acciones con creadores de contenido.

El acto concluyó con un brindis por la continuidad de la alianza y por el arranque de la 29 edición del Festival de Málaga, que se celebrará del 6 al 15 de marzo.

Una marca ligada a la ciudad

Fundada en 1928 en el barrio de El Perchel, Cervezas Victoria se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad bajo el lema Malagueña y Exquisita y con la icónica figura del Alemán de Victoria como emblema.

En 2017 inauguró su nueva fábrica, concebida como un espacio abierto a la ciudadanía, donde elabora variedades adaptadas al clima y al gusto local. Actualmente, la marca se comercializa a nivel nacional tanto en el canal de alimentación como en hostelería.