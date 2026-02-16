La Venganza de Don Mendo llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con el sello Tricicle

Imagen de la representación de 'La Venganza de Don Mendo'.

Las claves nuevo Generado con IA La comedia 'La Venganza de Don Mendo' se presenta los días 27 y 28 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. La dirección y adaptación están a cargo de Paco Mir, miembro del grupo Tricicle, quien aporta un enfoque humorístico y contemporáneo a la obra. El elenco incluye a Juanfra Juárez, Cristina Almazán, Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya, Moncho Sánchez-Diezma y Nuria Díaz Reguera. La obra, escrita por Pedro Muñoz Seca en 1918, incorpora elementos de teatro en verso, parodia, anacronismos y el característico estilo visual y gestual de Tricicle.

El público malagueño podrá disfrutar de la célebre comedia La Venganza de Don Mendo los próximos 27 y 28 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank.

Esta adaptación y dirección corre a cargo de Paco Mir, miembro del reconocido grupo Tricicle, que busca renovar el clásico con un enfoque contemporáneo y lleno de humor.

La obra, escrita por Pedro Muñoz Seca en 1918, es la cuarta más representada de todos los tiempos en España y combina teatro en verso con parodia, juegos de palabras, anacronismos, vodevil, canciones, bailes, acrobacias y luchas escénicas.

El reparto está formado por Juanfra Juárez, Cristina Almazán, Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya, Moncho Sánchez-Diezma y Nuria Díaz Reguera, quienes dan vida a una pieza que mezcla tradición y modernidad, incorporando toques visuales y gestuales al más puro estilo Tricicle.

"Hhacemos La Venganza de Don Mendo porque queremos que el público ría tanto como hemos reído nosotros preparándola. Le damos unas libertades que la convierten en una obra rabiosamente contemporánea, con un ritmo escénico actual y toques de Tricicle, los Muñoz Seca del teatro gestual”, ha explicado Mir.

Las entradas están disponibles en la web del Teatro del Soho CaixaBank, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.