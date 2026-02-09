'Gilbert', el corto con acento malagueño que nació en un taller de desempleados y ahora está nominado a un Goya

Las claves nuevo Generado con IA El cortometraje 'Gilbert', con producción malagueña, está nominado al Goya a Mejor Corto de Animación. La historia sigue a Gilbert y Sullivan, dos habitantes de un archipiélago unidos por un paquete perdido, destacando la amistad y la música. Sus tres directores se conocieron en un curso para desempleados y realizaron el corto de forma artesanal, usando cartulinas, cartón y alambre. 'Gilbert' ha participado en más de 67 festivales y ha ganado siete premios, convirtiéndose en el único corto andaluz nominado este año.

Los 40 Premios Goya que se celebrarán en Barcelona el próximo 28 de febrero tienen su toque malagueño. Entre los aspirantes al galardón más importante del cine español que ponen ese acento de Málaga se encuentra Gilbert, un corto sobre la amistad que es “universal, accesible y familiar, hecha con muchísimo mimo”, según Mónica Gallego, productora del audiovisual, nominado en la categoría a Mejor Corto de Animación.

El cortometraje se centra en la historia de Gilbert y Sullivan, dos habitantes de un pequeño archipiélago en medio del océano. Uno es trompetista y otro reparte paquetes con su góndola. Un día un paquete no llega a su destino y eso une a los protagonistas.

Detrás de esta historia animada, calificada para todos los públicos, están tres directores procedentes de Asturias, Cataluña y Valencia que se conocieron en un curso para desempleados y la Agencia Freak, una distribuidora con 25 años de trayectoria en el sector cinematográfico asentada en Málaga.

El acento malagueño del proyecto lo aporta Mónica Gallego que, de padre sevillano y origen catalán, desarrolla su labor profesional desde la Costa del Sol. El cortometraje llegó a sus manos en 2021 a través de un dossier enviado por sus directores, Álex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez.

Desde el primer momento percibió que se trataba de una propuesta artesanal, gestada durante casi tres años y que incluso estuvo a punto de abandonarse en plena pandemia.

“Son unos 17.000 fotogramas los que componen los 12 minutos que dura el corto”, explica Gallego, que añade que el origen de este proyecto se aleja de los circuitos habituales de la industria del cine.

De un curso para desempleados a los Goya

Los directores se conocieron en un curso para desempleados en Barcelona y desarrollaron la idea de forma casi autodidacta, compaginando con otros trabajos. Actualmente, uno es cocinero, otro es profesor de español y otro hace marketing en una empresa de videojuegos.

El cortometraje “se ha hecho con cartulinas, cartón y alambre”, remarca Gallego. Y algo fundamental fue el tiempo y la dedicación de cada uno de los directores que “durante tres años han tenido un local alquilado e iban, hacían propuestas, modificaban el guion… y así poco a poco hasta terminarlo”.

La experiencia de la productora en distribución fue clave para ver el potencial internacional de esta obra. “La duración, que no tuviese diálogo y la temática nos hicieron ver que era una película que podía viajar muy bien”, señala.

Siete premios en más de 60 festivales

El recorrido ha confirmado esa intuición porque Gilbert ha pasado por más de 67 festivales y ha obtenido siete premios, incluidos reconocimientos en cine infantil, animación y música, un elemento esencial del relato.

La nominación al Goya llegó por sorpresa. “No pensábamos que íbamos a estar entre los 15 mejores puntuados”, recuerda Gallego que sostiene que cuando estaban viendo la lectura de nominados de los Goya de este año, los nervios podían con ellos y llegaron a pensar que no estaban entre los nominados hasta que escucharon Gilbert.

Así fue como Gilbert ha acabado siendo el único corto andaluz nominado a los Goya este año y comparten categoría con grandes estudios de animación. En este punto, Gallego sostiene que son “los noveles que hemos metido la cabeza ahí”.

Todo preparado para la gala de los Goya

Los nervios ya se sienten en la oficina de la Agencia Freak. Quedan unos 20 días para la gala de los Premios Goya, pero Gallego ya lo tiene todo preparado. Si todo sale bien, ella será la encargada de dar el discurso e irá vestida por el diseñador malagueño Ángel Palazuelos.

Más allá de lo que suceda el próximo 28 de febrero en Barcelona, Gallego hace hincapié en todo el camino que han recorrido. “Está siendo un proceso muy emocionante” el poder dar a conocer un corto que considera “un viaje entre dos personajes que tienen una realidad diferente, donde la música es su punto de unión, y que habla de la madurez para resolver el conflicto”, confiesa.