Autóctonxs inaugura su cuarta edición en Málaga con más de 20 propuestas de escena viva en el Teatro del Soho

Las claves nuevo Generado con IA El festival Autóctonxs celebra su cuarta edición en Málaga, reuniendo durante cuatro días a más de 20 artistas de teatro, música, danza, performance y poesía. La programación incluye propuestas innovadoras como 'Machos Carnívoros', 'Dar Ghost' y una sección de Nuevas dramaturgias en el Teatro del Soho CaixaBank. Entre los eventos destacados figuran espectáculos de música electrónica y danza, así como proyectos de artistas nacionales e internacionales como Marina Otero y la compañía Éskaton. El festival concluye el domingo con 'La comba' de Lau Efron y 'Pulsión de dulzura' de Sara Torres y Carmen Rojas, seguida de una firma de libros por parte de Torres.

El festival Autóctonxs comenzó este jueves en Málaga su cuarta edición como cita dedicada a la creación contemporánea y la escena viva. Dirigido por la artista malagueña Alessandra García, el encuentro reúne durante cuatro días a más de 20 artistas que transitan entre el teatro, la música, la danza, la performance y la poesía.

La apertura del festival corrió a cargo de Machos Carnívoros, pieza ganadora del primer concurso AutóctonxsPre celebrado en la ESAD de Málaga. Asimismo, la propuesta malagueña Dar Ghost inauguró la sección de Nuevas dramaturgias en el escenario principal del Teatro del Soho CaixaBank.

Este viernes, segundo día de Autóctonxs, la programación continúa con una intensa agenda. A las 13:00 horas el Colectivo La Triangular presenta Montar un cuerpo dentro del Happening poético.

Por la tarde, a las 16:00 horas, el hall del teatro acoge una propuesta que combina música electrónica y danza de la mano de Reyes Oteo, Lea Delaporte y Yosbani Antonio.

A las 17:00 horas se mostrará el proyecto work in progress Las amigas, de Jana Pacheco y Cris Celada, dentro de Ensayo acierto, y a las 19:00 horas llegará desde Argentina forasterx, AYOUB, de Marina Otero.

De cara al sábado, los espectáculos de Alejandro Morales y de Roy del Postigo junto a Roberto Aragón ya han agotado todas sus entradas. No obstante, aún será posible asistir a Carroza, de Ventura Díaz y Pedro Ocaña, a las 17:00 horas en Ensayo acierto.

La jornada se cerrará con la compañía jienense Éskaton y su obra Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía, una propuesta transgresora incluida en Nuevas dramaturgias, prevista para las 19:00 horas.

Dar Ghost, en el festival Autóctonxs by San Miguel. UveMTZ

El domingo 1 de febrero el festival se despide con sesiones matinales. A las 12:00 horas Lau Efron presentará La comba, ya con las entradas agotadas, y a las 13:00 horas Sara Torres y Carmen Rojas clausurarán esta edición con Pulsión de dulzura.

Como colofón final, tras la representación, la autora Sara Torres firmará ejemplares de su último libro, El pensamiento erótico, ensayo que ha servido de base para la creación del espectáculo.

Durante los cuatro días de Autóctonxs, San Miguel, patrocinador oficial del festival, acompaña a artistas y público en colaboración con el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank. Las entradas pueden adquirirse en la web del teatro, en taquilla y en los puntos de venta de El Corte Inglés.