La Térmica sube 10 posiciones en el Observatorio de la Cultura nacional

La Térmica ha escalado diez posiciones en un año y ocupa el puesto 77 en el Observatorio de la Cultura nacional. El centro cultural malagueño supera en el ranking a entidades como los Premios Goya, la Bienal de Flamenco de Sevilla y el Museo Arqueológico Nacional. En Andalucía, La Térmica se sitúa entre los diez primeros centros culturales más reconocidos. En 2025, La Térmica ofreció 794 actividades para casi 88.000 usuarios, incluyendo exposiciones, formación, música en directo y residencias artísticas.

La Térmica sigue aumentando su reconocimiento a escala nacional. Este centro cultural dependiente de la Diputación de Málaga ya está en el puesto 77 del Observatorio de la Cultura, consiguiendo escalar diez posiciones en un año y 17 en dos años.

Desde la Diputación han precisado que está por encima de los Premios Goya, Las Noches del Botánico, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Museo Arqueológico Nacional, el MNAC o el Auditorio Nacional.

El listado, que se ha presentado en Santander este jueves, sitúa además a La Térmica entre los diez primeros puestos a escala andaluza.

“Esta visible mejora en la percepción de las actividades culturales de la Diputación de Málaga y, en concreto de la Térmica no es más que un reflejo del talento y la creatividad que tenemos en Málaga y por supuesto, nos motiva para seguir impulsando y facilitando el acceso a la cultura en toda la provincia”, ha asegurado Francisco Salado, presidente de la Diputación.

El informe está elaborado con las opiniones de profesionales de la cultura entre los que se encuentran responsables de fundaciones, directores de museos, teatros, centros e instituciones culturales, editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales.

En 2025 La Térmica ofreció 794 actividades que llegaron a 87.945 usuarios entre las que cabe destacar sus exposiciones -que recibieron 37.760 visitas-, la amplísima oferta formativa durante todo el año -collage, acuarela, programación y robótica, dibujo de cómics, cerámica, danza contemporánea, oratoria, club de lectura, diseño, improvisación, baile swing y fotografía por mencionar algunas de las propuestas que han llegado a casi 4.000 personas-, perfomances, podcast en directo, residencias artísticas y más de 100 horas de música en directo de géneros tan variados como el pop, pop rock indie, urbano, electroflamenco, posk punk, powerpop, techno, house y techno melódico, hard Techno o el rock and roll.