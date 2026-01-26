Brisa Festival y The Spanish Wave impulsan la proyección internacional de grupos de música andaluces

Las claves nuevo Generado con IA Brisa Festival 2026 y The Spanish Wave colaboran para impulsar la proyección internacional de grupos musicales andaluces. Tres proyectos andaluces serán seleccionados para actuar en festivales internacionales como Eurosonic (Países Bajos), South by Southwest (EEUU) y Sound City (Reino Unido). La convocatoria está abierta hasta el 26 de febrero y los aspirantes deben ser andaluces o residentes, cantar en español, tener un álbum editado y representación profesional. Los artistas seleccionados también participarán en la sexta edición de Brisa Festival, que contará con artistas como Hot Chip DJ Set, Amaia, La M.O.D.A. y Love of Lesbian.

Brisa Festival 2026 refuerza su compromiso con la escena musical andaluza gracias a un acuerdo estratégico con The Spanish Wave.

La iniciativa impulsará a tres proyectos regionales hacia plataformas internacionales de primer nivel como Eurosonic (Países Bajos), South by Southwest (Estados Unidos) y Sound City (Reino Unido).

La convocatoria, en marcha a través de la web oficial www.brisafestival.com, permanecerá abierta hasta el 26 de febrero a las 23:59 horas. Los nombres de los artistas seleccionados se conocerán progresivamente mientras dure el proceso de inscripción.

Los aspirantes deben ser andaluces o residentes en la comunidad, cantar en español, disponer de un álbum editado y contar con representación profesional.

Los tres artistas elegidos participarán también en la sexta edición de Brisa Festival, cuyo cartel combina figuras consolidadas y nuevas promesas. Hot Chip DJ Set, Amaia, La M.O.D.A. y Love of Lesbian encabezan la programación.