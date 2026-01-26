Antonio Banderas firma la dirección artística de ‘Notas de Cine’, el concierto que lleva Hollywood al Teatro del Soho

Una imagen de lo que podrán disfrutar en el Soho los malagueños. Marina M. Luna

El cine volverá a sonar en directo en Málaga los próximos 7 y 8 de febrero. El Teatro del Soho CaixaBank acogerá el concierto ‘Notas de Cine’, una propuesta musical protagonizada por la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho, integrada por más de 60 músicos y dirigida por el maestro Arturo Díez Boscovich.

El espectáculo propone un viaje por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del séptimo arte, con un repertorio que incluye títulos tan reconocibles como Star Wars, Lo que el viento se llevó, Jurassic Park o La La Land. Un recorrido musical que reúne composiciones de autores fundamentales del cine, como John Williams, Max Steiner, Vangelis o Monty Norman.

Uno de los momentos destacados del concierto llegará de la mano de la soprano malagueña Berna Perles, artista invitada de esta edición. Perles pondrá voz a dos piezas de la velada: la Titanic Suite, del compositor James Horner, y el Réquiem de la película Urubú, obra firmada por el propio Arturo Díez Boscovich.

Como es habitual en las producciones del Soho, el concierto contará con la dirección artística de Antonio Banderas, que aportará un componente visual al espectáculo mediante la proyección de imágenes que acompañarán el desarrollo musical de cada pieza.

‘Notas de Cine’ se presenta así como una cita cultural destacada del calendario malagueño, pensada para que el público reviva, desde el patio de butacas, algunas de las melodías más reconocibles del cine y su capacidad para emocionar más allá de la pantalla.