Antonio Banderas estrena en Madrid el musical 'Godspell' con un elenco joven y lleno de energía

Antonio Banderas posa con el elenco de la obra, durante el pase gráfico del musical 'Godspell' que se estrena este miércoles 21 de enero en el Gran Teatro Pavón de Madrid. EFE/Sergio Pérez

Antonio Banderas trae a Madrid el musical 'Godspell' con un elenco joven y lleno de energía

El Gran Teatro Pavón de Madrid acoge desde este 21 de enero el estreno de Godspell, el clásico musical de los años 70 dirigido por Antonio Banderas.

Los medios han tenido este martes la oportunidad de asistir al pase gráfico, donde el elenco ha ofrecido un adelanto del espectáculo interpretando el número Salva a tu pueblo y un medley con canciones emblemáticas como La luz del mundo, Aprende bien tus lecciones, Bendice a Dios y Todo a fin de bien, demostrando la fuerza y energía de un grupo de jóvenes artistas.

El reparto, compuesto por Teresa Abarca, Javier Ariano, Alex Chavarri, Aaron Cobos, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Alex Parra, junto con seis músicos, interpretará durante la temporada en Madrid esta historia basada en el Evangelio de San Mateo, narrada desde la perspectiva de un grupo de jóvenes que buscan esperanza y sentido en la vida urbana.

Antonio Banderas se ha mostrado agradecido por poder traer el musical a la capital y ha posado junto a los 15 actores y la compañía, destacando la relevancia de revitalizar clásicos que combinan mensaje y espectáculo musical.

El musical, concebido originalmente por John-Michael Tebelak con música de Stephen Schwartz, fue nominado a los Premios Tony y se mantiene como un referente del teatro musical internacional.

Las funciones en el Gran Teatro Pavón se desarrollan de martes a jueves a las 19:30 horas; los viernes con doblete a 18:00 y 21:30 horas; los sábados a 17:00 y 20:30 horas, y los domingos a las 14:00 horas. Las entradas pueden adquirirse tanto en la web del teatro como en taquilla.