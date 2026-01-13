Javier Gutiérrez y Luis Bermejo regresan al escenario del Teatro del Soho CaixaBank con 'Los yugoslavos'

Las claves nuevo Generado con IA Javier Gutiérrez y Luis Bermejo protagonizan 'Los yugoslavos', la nueva obra de Juan Myorga, en el Teatro del Soho CaixaBank los días 23 y 24 de enero. La obra explora temas como la tristeza, el amor y el poder de las palabras, contando también en el reparto con Marta Gómez y Alba Planas. La trama comienza cuando un camarero pide ayuda a un cliente para animar a su esposa, mientras ella busca un lugar llamado Los yugoslavos. Las entradas para la función están disponibles en la taquilla del teatro, en la web y en puntos de venta de El Corte Inglés.

Los yugoslavos, el último espectáculo escrito y dirigido por el reconocido y premiado dramaturgo Juan Myorga, llegará al Teatro del Soho CaixaBank los próximos días 23 y 24 de enero. La obra estará protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo.

Todavía quedan algunas entradas disponibles para ver esta obra sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras, donde también están en reparto las actrices Marta Gómez y Alba Planas.

En palabras de su escritor, "Los yugoslavos trata de uno de los asuntos que con más insistencia me ocupan: lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros. Hay muchas razones por las que, desde que la escribí, quería llevarla a escena. La más importante: que sus personajes me importan".

Cabe recordar que en Los yugoslavos todo comienza cuando un camarero le pide ayuda a un cliente a que hable con su esposa porque está triste y en silencio para que se anime. El camarero espera que el cliente descubra las palabras salvadoras que él no es capaz de encontrar para su mujer.

Al mismo tiempo, ella está andando por la ciudad buscando un sitio llamado Los yugoslavos, pensando que es un bar donde se reúnen personas que tienen en común haber nacido en un país que ya no existe.

Esta obra trata de amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Sus personajes son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas.

Las entradas, según han informado en un comunicado, están disponibles en taquilla, en la web del teatro y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.