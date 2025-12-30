El Museo Carmen Thyssen Málaga supera los 200.000 visitantes en 2025 y se prepara para celebrar su 15º aniversario

Las claves nuevo Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga superó los 200.000 visitantes en 2025 por segundo año consecutivo, reafirmando su posición como referente cultural. En 2025, el museo organizó ocho exposiciones temporales propias y ofreció una amplia programación educativa y cultural para casi 9.000 personas. La Colección Permanente ha viajado a destacados museos nacionales e internacionales, y la comunidad de Amigos del Museo alcanzó los 451 miembros. De cara a 2026, el museo celebrará su 15º aniversario con la apertura de un yacimiento romano y nuevas exposiciones como la de Mariano Fortuny y Marsal.

El Museo Carmen Thyssen Málaga cierra 2025 con cifras de récord, superando los 200.000 visitantes por segundo ejercicio consecutivo.

De acuerdo con los datos aportados por la institución, son 202.715 las personas que han acudido al museo este año, consolidando su posición como uno de los espacios culturales más visitados de la ciudad y un referente de la pintura española de los siglos XIX y XX.

El éxito se apoya, además de en la Colección Permanente, en una ambiciosa programación de exposiciones temporales, actividades educativas y culturales, así como en ciclos de música, danza, poesía y artes escénicas.

En 2025, el museo ha organizado ocho exposiciones temporales de producción propia, incluyendo muestras como Pintura liberada. Joven figuración española de los 80, Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló, Zurbarán. Santas, American People.

Fotografía documental americana (1930-1980) y Rembrandt grabador. Todas las muestras han contado con la colaboración de prestigiosos museos y colecciones nacionales e internacionales, así como con más de un centenar de prestadores.

El Museo Carmen Thyssen Málaga también ha destacado por su programa de Educación y Acción Cultural, que ha beneficiado a casi 9.000 personas, incluyendo centros educativos, asociaciones sociales y colectivos en riesgo de exclusión.

Entre las actividades se incluyen talleres familiares, laboratorios de creación, ciclos de música y poesía, y proyectos de inclusión social con entidades como AFENES, Autismo Málaga, CEAR, ONCE o la Fundación Juan Cruzado.

Además, la Colección Permanente del Museo ha continuado viajando a otros centros expositivos nacionales e internacionales, con préstamos a instituciones como el Museu Picasso Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Mapfre y el Museo de Bellas Artes de Sevilla, entre otros.

La integración del museo en la ciudad se refleja también en la comunidad de Amigos del Museo, que en 2025 ha alcanzado los 451 miembros, así como en la colaboración con instituciones culturales locales como la Agrupación de Cofradías, la Archicofradía de los Dolores de San Juan y la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga.

Su presencia digital continúa creciendo, con casi 700.000 visitas a la web, más de 150.000 usuarios, 87.000 seguidores en redes sociales y más de 425.000 visualizaciones en YouTube.

Mirando hacia 2026, el Museo Carmen Thyssen Málaga se prepara para celebrar su 15º aniversario con importantes novedades.

Entre ellas, la apertura al público del yacimiento arqueológico romano hallado en el subsuelo del Palacio de Villalón, que permitirá descubrir vestigios de una domus y una factoría de salazones de la Malaca romana.

Además, el próximo año comenzará con la exposición Mariano Fortuny y Marsal, que mostrará una treintena de dibujos y grabados del pintor de Reus, y la muestra Archipiélago, centrada en la colección del empresario y filántropo Josep Suñol Soler, con obras de grandes artistas españoles e internacionales.

Con estos hitos, el Museo Carmen Thyssen Málaga consolida su papel como motor cultural de la ciudad, combinando excelencia expositiva, innovación educativa y proyección internacional.