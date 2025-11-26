Antonio Banderas, más cerca de subirse de nuevo al escenario del Soho: "Espero que 'Sweeney Todd' vea la luz en 2027"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Banderas planea regresar al Teatro del Soho CaixaBank con una versión musical de 'Sweeney Todd', prevista para otoño de 2027 debido a sus compromisos profesionales. El actor estudia trasladarse a Nueva York en 2026 para trabajar en un proyecto televisivo durante seis meses, aún pendiente de confirmación. El Soho estrenará un festival internacional de danza dirigido por Lucía Lacarra, que contará con compañías de renombre y actuaciones destacadas. La próxima temporada del Soho incluirá dos estrenos absolutos: la adaptación teatral de 'Invisible' de Eloy Moreno y 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', de Rafael Álvarez, El Brujo.

Antonio Banderas planea regresar al escenario del Teatro del Soho CaixaBank con una nueva producción de Sweeney Todd, un proyecto para el que ya dispone de los derechos, aunque admite que no podrá materializarse antes del otoño de 2027. Sus compromisos profesionales, cada vez más numerosos, le obligan a posponerlo. “Este año es imposible. Mi vida se ha complicado, pero para bien”, confesaba este miércoles durante la presentación de la temporada 2025/2026.

El actor explicó que existe la posibilidad de que deba trasladarse a Nueva York a partir de marzo de 2026 para trabajar, durante seis meses, en un proyecto televisivo aún pendiente de formalizar. “Hay que cerrarlo”, señaló, sin dar más detalles.

Sobre Sweeney Todd, recordó que, aunque la película de Tim Burton popularizó la historia, no existe una grabación teatral en español. Su intención, si finalmente obtiene también los derechos audiovisuales, es montar una versión propia acompañada por la orquesta sinfónica del Soho.

Banderas volvió a reivindicar su apuesta firme por el musical, un género que, asegura, ha logrado atraer a un nuevo público al teatro. Reconoció además la dificultad de mantener un espectáculo en cartel durante varios meses en una ciudad que no es capital del Estado, como Málaga.

En cuanto a la próxima programación del Soho, destacó que la gran novedad será la puesta en marcha de un festival internacional de danza, un proyecto concebido desde la fundación del teatro pero que hasta ahora no había podido ver la luz.

“Está en la propia fachada, donde se lee Teatro, Música, Danza y Málaga”, recordó. La dirección artística del festival estará en manos de la bailarina Lucía Lacarra, cuyas conexiones internacionales permitirán reunir en Málaga a compañías de distintos países.

El programa incluirá Les Saisons, del Malandain Ballet Biarritz, en una de las últimas actuaciones previas a la jubilación de su director, Thierry Malandain; el Bavarian Junior Ballet, que aprovechará su estancia para realizar audiciones con el objetivo de ofrecer dos contratos a jóvenes bailarines locales; Folia, de la compañía francesa Käfig, dirigida por Mourad Merzouki; y Fordlandia, creación del propio Lucía Lacarra Ballet.

La próxima temporada también contará con dos estrenos absolutos. Por un lado, Invisible, adaptación de la novela de Eloy Moreno a cargo de Josep María Miró y dirigida por José Luis Arellano, una producción de LaJoven. Por otro, La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús, el nuevo montaje de Rafael Álvarez, El Brujo.

Así lo avanzó la directora del Soho, Aurora Rosales, quien subrayó que el teatro continúa reforzando su vocación internacional con la inclusión de autores como Tennessee Williams, David Mamet, Shakespeare o Marguerite Yourcenar.