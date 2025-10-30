El 20% de los actores de las producciones del Teatro del Soho repite: estos son los rostros más fieles a Antonio Banderas

Han pasado seis años desde que Antonio Banderas levantara el telón del Teatro del Soho CaixaBank y, en ese tiempo, las luces del escenario de la calle Córdoba han iluminado a casi un centenar de intérpretes. Entre todos ellos, un grupo de rostros comienzan a ser cada vez más familiares para el público, tejiendo una pequeña familia escénica que ya forma parte del ADN del proyecto y se sienten "denominación de origen" del Teatro del Soho.

El más fiel de todos es Aarón Cobos, que ha participado en cuatro grandes títulos del Soho: A Chorus Line (2019), Godspell (2022 y 2025) y Gypsy (2024). Actor y bailarín, Cobos se ha convertido en el rostro más reconocible del teatro, símbolo de una continuidad que no es casual.

En A Chorus Line, Aarón sufrió una grave lesión de la que logró reponerse gracias a su inmenso trabajo y desde entonces guarda una relación especial con el Soho. “Málaga se ha convertido en hogar. Me sé calles de aquí que no sabía en Alicante. Hasta tengo un Soho en casa, mi perro”, contaba en una entrevista reciente.

Tras él, Laia Prats también ha hecho historia dentro del teatro de la calle Córdoba de Málaga. Formó parte del elenco de Godspell en 2022, con Emilio Aragón; interpretó a June en Gypsy y regresa en la nueva versión de Godspell. Su evolución, de joven promesa a actriz consolidada, encarna bien el espíritu del Soho: un espacio donde el talento encuentra continuidad.

"Cuando Antonio me dijo que estaba en Gypsy, yo lo dije literalmente: vuelvo a casa. Viví algo similar a cuando vas a ver a tu familia y vives fuera", relataba Laia Prats a EL ESPAÑOL de Málaga en una entrevista previa al estreno de Gypsy con EL ESPAÑOL de Málaga.

Otros nombres han actuado en dos ocasiones en producciones del Soho: María Adamuz, Roko, Andro Crespo o Estíbalitz Ruiz, entre otros, incluido el propio Banderas. Roko, una de las intérpretes más divertidas del elenco, brilló en Godspell en 2022 y vuelve a la reposición del espectáculo en 2025; Crespo repite también en las dos versiones del musical; y Ruiz, que debutó en A Chorus Line, también vuelve a Godspell.

Los que regresaron con Gypsy

La continuidad también se refleja especialmente en Gypsy (2024), el gran musical de la pasada temporada, que ha sido un gran éxito para el público, pero también para los jurados profesionales, premiándolo con algunos de los premios Talía más importantes, como los de mejor actriz y actor de teatro musical, que fueron para Marta Ribera y Aarón Cobos y que se sumaron a la mejor dirección musical para Arturo Díez-Boscovich y el del mejor musical al propio Gypsy.

Junto a ellos, Lydia Fairén, Carlos Seguí, Paco Morales, Lorena Calero y Laia Prats regresaron al escenario malagueño tras haber actuado antes allí. En total, son siete actores de Gypsy los que ya habían participado en producciones propias anteriores del Soho y que, dentro de un elenco de veintinueve intérpretes, representan una cuarta parte del reparto.

Una compañía que se consolida desde dentro

Calculadora en mano, desde su apertura en 2019 el Teatro del Soho CaixaBank ha contado con 89 intérpretes distintos, y uno de cada cinco (20 %) ha repetido en más de una producción. La cifra, modesta en los primeros años, ha ido creciendo montaje tras montaje: A Chorus Line, el primero, tuvo un reparto completamente nuevo; Company (2021) ya alcanzó un 14 % de actores que repetían; Godspell (2022), un 8 %; Tocando Nuestra Canción (2024), un 10 %; Gypsy (2024), un 24 %; y la reposición de Godspell (2025) marca un récord: más del 75 % de su elenco —que asciende al 84,6 % si se incluye a Angy Fernández, de baja por lesión— ya había pasado antes por el escenario malagueño.

La tendencia es clara: cada nueva producción cuenta con más rostros conocidos. Lo que comenzó como un teatro de repertorio se ha convertido en un espacio de continuidad artística, una cantera en la que los intérpretes crecen y regresan. En este sentido, al ser cuestionado al respecto Banderas, este ha explicado que esa confianza depositada en los actores "tiene que ver también con un comportamiento a nivel humano y personal, para agradecer su forma de entender lo que hacemos”.

Sin ir más lejos, mencionó a Marta Ribera, a Paco Morales o a Carlos Seguí, que han participado en dos producciones, Marta en concreto como protagonista en Gypsy, y aseguró que "los volveré a llamar en cuanto tenga la oportunidad; entienden el proyecto".

“Aarón lo entiende también, aunque lo ha sufrido en su propia carne. Lo vi caer, como ha caído ahora Angy [se ha lesionado preparando la reposición de Godspell], y sin embargo se recuperó y volvió. Ya son cuatro montajes los que ha hecho con nosotros, y seguirá. Si algún día se retira, quizá le encontremos un puesto en la oficina”, bromeó el actor y director durante el pase de prensa.

Porcentaje de repetidores

“Todo esto tiene que ver con una forma de comportarse, de entender lo que somos, y de cómo cada uno se acopla a esa manera de trabajar. Ahí están las claves de todo”, reflexionó. “También tenemos a algunos muy jóvenes. Paula, por ejemplo, repite ahora después de haber trabajado con nosotros hace tres años. La vi entonces en una versión de Hair que hicieron en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga y supe que ahí había talento”, declaró.

“De Paula solo me da miedo una cosa: que la descubra un director de cine y la perdamos para el teatro, o que se la lleven a Madrid”, admitió entre risas. “También tenemos una actriz norteamericana que ya estuvo con nosotros en Gypsy y ahora repite en Godspell, Bella. Tiene 24 años, muchísimo talento y, sobre todo, una enorme disciplina”, añadió.

Así, terminó dedicando también unas bellas palabras a Estíbalitz Ruiz. “Recuerdo que cuando hicimos A Chorus Line, al terminar la función, la veía ponerse la bufanda y marcharse a casa en aquellas noches frías de Málaga. Se cuidaba, porque al día siguiente tenía que cantar dos temas. Era la única del elenco que lo hacía, y esa seriedad, esa forma de entender el compromiso, es lo que yo valoro más en un artista", zanjó. A seis años de su apertura, el Teatro del Soho CaixaBank no solo ha traído Broadway a Málaga: ha creado su propio marca y estilo, únicos en España.