La malagueña María Victoria Atencia recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas: "Una voz imprescindible"

La poeta malagueña María Victoria Atencia ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2025, otorgado por el Ministerio de Cultura y dotado con 50.000 euros. El jurado ha destacado su creación poética por su capacidad de transmitir instantes de trascendencia emocional y por la belleza de su lírica. Atencia, nacida en 1931 en Málaga, es considerada una de las exponentes de la generación de los años 50 y su obra ha sido traducida a múltiples idiomas. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y es miembro de diversas academias de arte y cultura.

La escritora malagueña María Victoria Atencia García ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2025, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 50.000 euros.

El galardón reconoce el conjunto de su obra literaria en cualquiera de las lenguas españolas y la sitúa como una de las voces más destacadas de la literatura española actual.

El jurado ha destacado que Atencia ha desarrollado "una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida", y que en sus versos "la palabra se justifica a sí misma por su capacidad de transmitir instantes de trascendencia emocionante, por una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza".

Asimismo, subrayaron que su lírica brota de un "manantial sereno", caracterizada por un verso limpio y la búsqueda de una perfección sin ambages, y que su trayectoria le confiere una voz imprescindible, sin necesidad de adscripción a ninguna generación literaria concreta.

La poeta, nacida en Málaga en 1931, comenzó su vinculación con la literatura a través del grupo de poetas Caracola y es considerada una de las exponentes de la generación de los años 50. Entre sus obras destacan títulos como Tierra mojada (1953), Cañada de los ingleses (1961), Trances de Nuestra Señora (1986), El hueco (2003) y De pérdidas y adioses (2005). Su obra ha sido traducida a múltiples lenguas, entre ellas francés, inglés, italiano, árabe y latín.

A lo largo de su carrera, Atencia ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional de la Crítica (1997), el Premio Luis de Góngora de las Letras Andaluzas (2000), el Premio Real Academia Española de creación literaria (2012) y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2014), siendo la cuarta mujer en obtenerlo y la primera española.

Además de su labor como escritora, es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y miembro correspondiente de las academias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando. También es consejera del Centro Andaluz de las Letras y de la Fundación María Zambrano, y Honorary Associate de The Hispanic Society of America en Nueva York.

El jurado encargado de conceder el premio ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, e integrado por representantes de la Real Academia Española, la Real Academia Gallega, la Real Academia de la Lengua Vasca, la Academia Valenciana de la Lengua, la Asociación Colegial de Escritores de España, la FAPE, el Ministerio de Cultura y el ganador de la edición anterior, Manuel Rivas.

Con este galardón, Atencia se suma a una lista de prestigiosos escritores reconocidos en años anteriores, entre los que se encuentran Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino, Luis Mateo Díez, Francisca Aguirre y Bernardo Atxaga.