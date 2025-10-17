Amaia Montero vuelve a Málaga con La Oreja de Van Gogh en 2026: esta es la fecha, el recinto y el precio de las entradas

Es el verdadero 'bombazo' musical del año. La Oreja de Van Gogh regresa a los escenarios con Amaia Montero como vocalista coincidiendo con el treinta aniversario del grupo, y este viernes acaban de anunciar una gira que pasará el próximo 27 de junio de 2026 por la provincia de Málaga.

En concreto, actuarán en el festival Marenostrum Fuengirola. Desde su separación en 2008 y la incorporación de Leire Martínez como nueva voz del grupo, la banda participó en la primera edición de este ciclo de conciertos. Diez años después, Fuengirola acogerá de nuevo al grupo, pero esta vez con Amaia como vocalista.

Las entradas del concierto estarán a la venta a partir del lunes, 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en la web del Marenostrum Fuengirola. Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00€ y los 72,00€ + gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110,00€ y los 290€ + gastos de distribución.

Hace treinta años la ciudad de San Sebastián vio nacer a uno de los grupos más reconocidos internacionalmente. La Oreja de Van Gogh tocaba sus primeros acordes, componía sus primeros temas y cantaba sus primeras canciones en el local de ensayo que, tres décadas después, sigue viéndolos crecer.

Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero, el grupo anuncia ahora una gira de lo más especial que recorrerá los principales escenarios de nuestro país el próximo año.

El tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero… Todas esas canciones que, teinta años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva y que llegarán a ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

“Tantas cosas que contar” es el nombre elegido para este tour que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: “El viaje de Copperport”, que este año cumple 25 años.

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, ha explicado en un comunicado la Oreja de Van Gogh.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con diez eventos anunciados, con la variedad musical típica del ciclo de conciertos, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Fulanita Fest (30/05); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Aitana (19/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); Alejandro Sanz (24/07); Galván Real (21/08); Sun and Thunder (27-29/08).