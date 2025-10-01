El Circo del Sol vuelve a Málaga: estrenarán el espectáculo Kurios en carpa en el Cortijo de Torres

Cirque du Soleil, el mítico Circo del Sol, vuelve a Málaga en 2026, esta vez con un espectáculo que no se había visto hasta ahora en la provincia andaluza: KURIOS: Gabinete de Curiosidades.

El público está invitado a escapar de la realidad y adentrarse en un "mundo de extraordinaria imaginación" bajo la Gran Carpa, que se instalará en el Recinto Ferial Cortijo de Torres a partir del 4 de junio de 2026.

La ciudad andaluza se une a la gira española de KURIOS – Gabinete de Curiosidades, que arrancó en Gijón este verano y que visitará Sevilla (a partir del 17 de enero de 2026), Bilbao (Recinto Ferial de Ansio, a partir del 8 de abril de 2026) y Alicante (Playa de San Juan, a partir del 16 de julio de 2026).

Es la primera gira de KURIOS en España. El show abre a todos los seguidores de este circo a la curiosidad y la imaginación, que lo hacen todo posible. El vínculo entre Málaga y el Circo del Sol es cada vez más especial. En 2026, la compañía celebrará, nada más ni nada menos, que su décima visita a la ciudad.

Sobre KURIOS, este espectáculo combina acrobacias espectaculares con un refrescante toque de poesía, arte y humor. "Es una alucinante evasión de la realidad que desvela un universo festivo de inspiración steampunk en el que lo inesperado acecha en cada esquina", dicen desde la organización.

Sinopsis

En un pasado alternativo, pero familiar, KURIOS se adentra en el laboratorio mecánico de un Científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible: un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos.

Una vez que el científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.

A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, KURIOS – Gabinete de Curiosidades estalla en una celebración del poder de la imaginación.

Estrenado en Montreal en 2014, KURIOS – Gabinete de Curiosidades ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo, con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas. La venta general de entradas de Málaga se abrirá el 2 de octubre en cirquedusoleil.com/kurios.