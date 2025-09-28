‘El vendedor de zapatos’: la nueva novela histórica del ingeniero malagueño que cruza fronteras en el siglo XX

En la Ronda de 1921, un muchacho humilde comienza a trabajar en una zapatería sin imaginar que ese paso marcará el rumbo de toda su vida. Un siglo después, aquel punto de partida inspira a Miguel Ángel Jiménez Santana, ingeniero y escritor malagueño, a dar forma a El vendedor de zapatos, una novela histórica que viaja de Andalucía al Atlántico Norte y desemboca en México.

Crímenes, amores imposibles, paisajes que quitan el aliento y la eterna lucha entre dos hombres sostienen la trama de una obra donde, como dice su autor, “ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos”.

Entre las páginas de esta historia, los lectores conocerán a Luis, un joven al que su madre, Manuela, ha criado con bastante pragmatismo, mucha disciplina y trabajo. Al mismo tiempo que descubren quién es Pedro, otro chico del pueblo, inteligente, pero más comodón y con algo más de malicia.

Todo comienza en la calle Espinel de Ronda, donde ambos se embarcan en esta historia que los lleva a Sevilla, donde visitan a San Bernardo, al hotel Alfonso XIII, dan un paseo a caballo y conocen la calle Sierpes, el Ayuntamiento y la Maestranza.

Allí se encuentran con Pedro y una banda de bandoleros que hace que todo explote y su aventura conjunta arranque, donde el amor también estará presente a lo largo de las diferentes ciudades que recorren, entre las que se encuentran Jerez, Granada e incluso México.

“El libro es un viaje donde se confrontan dos personas y se ve la evolución de la vida de cada uno de ellos”, explica Miguel Ángel Jiménez Santana en una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

La idea de esta novela es más personal de lo que muchos puedan llegar a pensar. Jiménez es un amante de la historia y tiene un familiar suyo que fue vendedor de zapatos en Ronda hace mucho tiempo. Ambas circunstancias convergieron y le llevaron a crear a Luis como protagonista de una novela histórica.

Asimismo, explica que la historia llega hasta el Atlántico Norte porque “un día en una comida en casa de un amigo conocí a un señor que era pescador y estaba un año fuera de casa porque se iba a Canadá y al Atlántico Norte a pescar. Me estuvo contando cosas, algunas duras y me llamó la atención” y quiso incluir su historia de alguna forma en este libro.

Y así nació El vendedor de zapatos con dos personajes, dos némesis, que protagonizan una historia de persecución, donde “se mezcla el odio entre dos personas al mismo tiempo que cada uno encuentra el amor por su cuenta”.

Ingeniero, escritor y trabajador del Costa del Sol

Miguel Ángel Jiménez Santana es ingeniaero y decidió apostar por lo que realmente le apasiona hace tan solo unos años: escribir. Hasta ahora lo ha logrado y ha podido compaginarlo con su trabajo en el Hospital Universitario Costa del Sol.

Durante años se dedicó a la informática y la gestión sanitaria, resolviendo problemas desde la técnica y la organización. Con el tiempo sintió que faltaba algo, que necesitaba algo para conectar con las personas y así fue como comenzó a escribir, siendo su hijo su primera inspiración.

Miguel Ángel Jiménez Santana, un ingeniero malagueño, decidió apostar por lo que realmente le apasiona: escribir y lo ha logrado, compaginándolo con su trabajo en el Hospital Universitario Costa del Sol.

Durante años se dedicó a la informática y la gestión sanitaria, resolviendo problemas desde la técnica y la organización. Con el tiempo sintió que faltaba algo, que necesitaba algo para conectar con las personas y así fue como comenzó a escribir, siendo su hijo su primera inspiración.

Durante décadas, Miguel Ángel se ha dedicado de lleno a la informática en el sistema sanitario público andaluz. Una vida entre bases de datos, protocolos clínicos y gestión digital.

Sin embargo, conforme avanzaba en su carrera profesional, también ha ido ocupando y desarrollando su faceta como escritor y autor de literatura infantil hasta el punto de solicitar una excedencia para poder dedicarse de pleno a ello y también al desarrollo de videojuegos.

Al final, en 2014 consiguió publicar su primer cuento infantil Gonzalo y La Luna y poco después sacó Gonzalo va al colegio. Sonría a la cámara, Vivir entre dos Orillas, Daniel tiene un hermanito y La tecnopandilla son otros títulos que ha publicado estos años.