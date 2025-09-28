El precio de venir a la Comic-Con de Málaga: "Nos va a salir a 700 euros y vamos a modo 'low-cost'"

La Comic-Con de Málaga va a conseguir llenar todo el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), ya que se esperan 120.000 visitantes entre los cuatro días del evento, pero ¿a qué precio?

Esa es una de las grandes quejas de todos los fans, el precio de absolutamente todo. Fotos con actores a 90 euros o comer una pizza margarita por 15 euros, todo ello siempre con un mismo denominador común, "nos han puesto el precio de California aquí en Málaga", dicen todos los asistentes.

Una familia que viene desde Alicante, Sergio, Marcos y Elena, consideran que vivir la experiencia de la Comic-Con "es un lujo que no todo el mundo puede permitirse".

"Nos va a salir a 700 euros y vamos a modo 'low-cost'", dice Sergio, siempre alegre mirando a su hijo Marcos, que sabe que se lo va a pasar bien y va a ser una experiencia única para él.

La familia, alojada en un hotel de Torremolinos, comenta que “el precio ha sido de 290 euros por dos noches, pero bueno no sabemos si vendremos el año que viene”, dice Elena, mientras observa el ir y venir de la gente.

"Con la suma del viaje es verdad que el gasto ha incrementado, ya que se nos irán prácticamente 100 euros en gasolina", dicen el padre y la madre al unísono y afirman que en el viaje y el hospedaje se dejarán prácticamente 400 euros.

La comida ha sido lluvia de críticas para todas las familias. "No vemos normal que siendo una familia de cuatro, tengamos que comer por 70 euros", dice una familia que ha venido desde Sevilla simplemente para que sus hijos vivan la experiencia de la Comic-Con.

Dani, Carlos y Lorena en la Comic-Con de Málaga Francisco Sánchez

El tema de las firmas y fotos con los actores es algo que ninguna persona ve normal. "¿La firma o la foto no te entra con la entrada?", pregunta Rodolfo, un malagueño que se ha tirado 1 hora en la cola con su familia para poder entrar.

Otro grupo de malagueños, en concreto de Estepona, tampoco está de acuerdo con el tema de las firmas. "Nosotros hemos ido a la Gamepolis o a la Freakcom y nunca habíamos visto estos precios", dice Dani, quien también estaba alucinado con el precio de la comida.

"Ya que estamos aquí algo de la Comic-Con nos tendremos que comprar", dice James, que ha venido desde Alicante. Este tipo de recuerdos es lo que más compran los fans debido al precio que tienen que, salvo piezas de coleccionista, todo es "bastante económico y para todos los bolsillos", comentan la gran mayoría de asistentes.

Las entradas son algo en lo que todo el mundo está de acuerdo con el precio. Las entradas son de 50 euros más IVA aparte, en total 55 euros.

"Pagar ese dinero por echar el día en algo único como la Comic-Con no me parece mal", dice Sergio. El problema para muchos es que no incluye nada, tan solo una mochila con el logotipo del evento y varias pegatinas.

"Ya que pagamos ese dinero por la entrada creo que deberían incluir aunque sea una firma del actor que quieras", dice Begoña, mujer de Rodolfo, sobre la problemática con las firmas.