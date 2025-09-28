Ester Expósito en la Comic-Con Málaga revela su personaje soñado: "Me encantaría interpretar a Catwoman"

Reivindicar el papel de la mujer en el cine fantástico. Esa ha sido la tarea que la San Diego Comic-Con Málaga le había encomendado a las actrices Ester Expósito, Elle Flanning y Belén Rueda para cuando se subieran al escenario.

Las tres actrices han protagonizado un panel ante un auditorio de 3.000 personas lleno al completo, en el que han subrayado la evolución de la mujer dentro del cine fantástico, las posibilidades que ofrece este género a la interpretación y han revelado los personajes que les encantarían interpretar.

Entre las superheroínas favoritas que les gustaría interpretar, Catwoman para Ester Expósito, debido a su amor por los gatos; Batgirl para Fanning y Supergirl para Belén Rueda, por ese "poder" de controlar el tiempo, lo que evita "repetir errores".

En ese sentido, Expósito ha querido acabar con los prejuicios que enmarcan la industria del género fantástico en entretenimiento y ha explicado que, por ejemplo en el terror, el cine cuenta muchas cosas “por debajo de la sangre y la locura”.

Para interpretar un papel en este género, según Expósito, “te lo tienes que creer y hacerlo con tu máximo como actriz”. Además, ha avanzado que para el próximo año “puede que haga otra película de terror psicológico en España”.

La estadounidense Elle Fanning, protagonista en Predator: Badlands, ha señalado que el género fantástico permite llevar la imaginación “a capacidades infinitas” y, además, “sirve como escape para la gente”, que a veces va al cine para ver criaturas que nunca había conocido: “Es un género en el que todo es posible”.

Fanning ha hablado sobre lo complicado de estas actuaciones, en las que las actrices quieren ser “igual de auténticas y reales”, aunque estén en un mundo de fantasía o en un escenario de terror.

En ese trabajo hay “ira y emociones muy intensas y fuertes, que no siempre son fáciles de interpretar”, además de la preparación física, que también es necesaria.

En sus proyectos futuros, Fanning se embarcará en ‘Los juegos del hambre’, además de estrenar en breve la nueva de la saga ‘Predator’.

Por su parte, Belén Rueda ha resaltado que el cine fantástico es un género en el que se da la posibilidad de contar historias “que parece que no se pueden tocar”, con una “libertad absoluta” y “sin límites”.

También ha desvelado que Bayona le recomendó ver Alien cuando grabaron El orfanato y que empezará a grabar un thriller bajo la dirección de Sergio Sánchez.