El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebra sus 15 años con un gran evento social

Una de las actuaciones en la gala del Museo del Automóvil y la Moda de Malaga

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebró este pasado jueves su decimoquinto cumpleaños. Con un montaje inédito en sus instalaciones, el espacio se vistió de gala para acoger un evento al que acudieron representantes del ámbito político, económico, social y artístico, tanto de la ciudad como de otros rincones de Andalucía y España.

Las directoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González, inauguraron la celebración con un discurso en el que recordaron que “este museo se ha convertido en un referente para la ciudad, un motor cultural que enriquece la oferta de Málaga y que ha demostrado que la cultura es, como ha sido siempre, un verdadero instrumento de desarrollo para las sociedades. La cultura transforma, abre horizontes, y nos recuerda quiénes somos y a dónde queremos ir”.

También subrayaron que “se ha consolidado, a lo largo de estos 15 años, como una institución viva, dinámica y comprometida. Siempre desde la creencia en una cultura inclusiva, abierta y cercana; y a la vanguardia en el uso y aplicación de nuevas tecnologías”.

Uno de los momentos de la jornada

El vínculo entre el museo y Málaga ocupó un lugar central en sus palabras: “Málaga ha pasado de ser un secreto bien guardado a convertirse en una de las capitales culturales de Europa, referente turístico internacional y destino imprescindible para quienes buscan arte, historia y modernidad en un mismo lugar. Y museos como el del Automóvil y la Moda han contribuido a esa transformación”.

La familia Magalhães, impulsora del proyecto, también quiso dedicar emotivas palabras de recuerdo a João Magalhães, fundador del museo. “El aniversario siempre es una fiesta pero también acompañado de nostalgia y de memoria, y aquí nunca podemos dejar de hablar de nuestro padre y fundador del museo, João Magalhães”, expresaba su hija Kika.

Su hermano João añadió: “Mi padre, como todos los genios, por el miedo a no ser comprendido, lo hacía todo muy a solas, como un científico obsesionado en su laboratorio. Y, por eso, para verle en su totalidad, era necesario venir aquí y acompañar su acelerado ritmo”.

La viuda del creador, con palabras de gratitud, agradeció al equipo del MAM su esfuerzo constante, animando a todos los presentes a disfrutar de la celebración.

Elvira Carrera, Esperanza Gonzalez, Carmen Sanchez y Mar Gonzalez

La velada, bajo el concepto ‘El Baile del Tiempo’, ofreció a los invitados una cena de gala con espectáculos de danza interpretados por estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza ‘Ángel Pericet’. La disposición del salón, con cuatro gradas en las propias galerías para acoger grandes mesas, creó un ambiente único y sofisticado.

Actualmente, el MAM se acerca al millón de visitantes, consolidándose como uno de los espacios culturales más reconocidos de la ciudad.

En la plataforma TripAdvisor ocupa el primer puesto entre los museos malagueños y solo la Alcazaba lo supera como monumento.

Su propuesta expositiva combina tradición y modernidad, gracias a innovaciones como estaciones de realidad virtual y tótems interactivos, además de la reciente incorporación de la muestra ‘Dior Coded’.