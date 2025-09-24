El malagueño Pablo Alborán se da un baño de masas en el Kilómetro 0 de Madrid: "¡Nunca había cantado en la calle!"

Cuando aún era el chico de la guitarra y el pañuelo, Pablo Alborán grabó el videoclip de Solamente tú en una abarrotada Gran Vía de Madrid por donde aún podía pasear tranquilo, con sus auriculares de cable, sin que nadie le parara para sacarse una foto. De aquello hace ya casi quince años y la historia ha cambiado y mucho: este martes, el artista malagueño presentó en la Puerta del Sol KM0, su nuevo disco, que verá la luz el próximo 7 de noviembre, ante miles de personas que se agolparon precisamente en el Kilómetro Cero para verle.

En esta nueva era, Pablo Alborán se muestra más libre que nunca. Ha cambiado un poco de look, le vemos más atrevido con sus outfits y muy relajado en las entrevistas. Igual es fruto de la madurez que le dan sus treintaiséis años o de, como dice su canción KM0, que ya "nada le hace daño".

Dice que KM0, su próximo álbum, es su "pasado, presente y futuro" y uno de los trabajos de su vida en el que se ha entregado en cuerpo y alma. Si bien muchos se sorprendieron con Clickbait, un tema con el que arrancó esta nueva etapa, y donde salía absolutamente de su zona de confort, luego llegó KM0, una canción donde sí se ven más rasgos de otros discos como Prometo.

Después Vámonos de aquí, que está arrasando en redes por su ritmo movido y sus tintes de Country... Y este martes vio la luz Mis 36, un tema que traslada a ese Pablo de toda la vida y que es una emotiva balada que pasará, sin duda, a su lista de canciones icónicas.

Además de todas ellas, anoche Alborán deleitó a su público de Madrid con los temas Qué tal te va y Me quedo, que nunca antes había cantado ante tanto público (en su gira de teatros ya adelantó algún que otro esbozo de ambas); Si quisieras, que ya interpretó al final de cada concierto en su anterior gira; y un clásico que nunca falla: Saturno, que fue coreada por las miles de personas que acudieron a verlo. En total, KM0 estará formado de 14 canciones diferentes.

En un encuentro previo al evento con EFE, el músico malagueño explicó el significado del nombre que ha dado a su séptimo álbum de estudio: "El kilómetro cero no es volver atrás ni es retroceder, es hacer las cosas como si fuera la primera vez".



"Eso puedes hacerlo cuando de pronto haces un borrón y cuenta nueva, se te sacude todo, pasas por una tormenta y vuelves a vivir, de forma que, aunque no sea el primer disco, vuelves a tener esa cosquilla", reflexionó el artista.

El concierto

Horas antes de su salida al escenario dispuesto en la Puerta del Sol para este showcase, cientos de personas se agolpaban ya a la espera de su actuación, la primera que realizaba, en su caso, en este espacio tan emblemático y tan transitado por músicos callejeros.



"Yo solo he cantado una vez en la calle, en Bruselas y fue de broma por culpa de mis primos, que me tomaban por el pito del sereno", confesaba con humor el artista ante su público, que lo dio todo con sus canciones.

El artista se dejó la piel sobre el escenario, enfundado en un traje totalmente blanco y con una cadena plateada que llevaba un brillante rojo, el color más importante del álbum.



Su actuación en Madrid ha servido asimismo para marcar el inicio de la preventa tanto del nuevo álbum como de la gira mundial en la que lo presentará y que arrancará en marzo de 2026, concretamente el 2 de marzo en Santiago de Chile. En Málaga estará el próximo 6 de junio en el marco del Festival Marenostrum de Fuengirola. Las entradas ya están a la venta.