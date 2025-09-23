Antonio Banderas comienza los ensayos de 'Godspell' en Málaga: se reestrena el 30 de octubre en el Soho

El musical Godspell, que ya se estrenó en 2022 en el Teatro del Soho CaixaBank y ha dado la vuelta a España, volverá el próximo 30 de octubre al Teatro del Soho CaixaBank, esta vez bajo la dirección de Antonio Banderas bajo la versión, por supuesto, de Emilio Aragón. Cabe recordar que la obra nació como una coproducción del Teatro del Soho CaixaBank y Estudio Caribe.

Así, los ensayos de esta nueva versión ya han comenzado en la ESAEM de Málaga con un equipo que viene renovado, pero cargado de caras conocidas en el Teatro del Soho. De catorce actores en escena, repiten de la anterior versión Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Angy Fernández, Laia Prats, Raúl Ortiz y Roko.

A ellos, se suman otros cinco actores que han formado parte de otras producciones del Teatro del Soho como Paula Díaz, que fue cover de June y Louise en Gypsy; Estibalitz Ruiz, de A chorus line; Hugo Ruiz, que fue en Gypsy Georgie, Pastey y el Maestro de Ceremonias; Ana Domínguez, que fue madre y refuerzo de swing ensamble y Bella Exum Gail, que también fue cover de June.

Como viene acostumbrando, Antonio sigue puliendo a sus talentos sin permitir que muchos se les escapen, pero apuesta por dos figuras nuevas: Ferrán Fabá, un talentazo al que hemos podido disfrutar como Aladdín en el musical Aladdín, o Galileo en We will rock you; y Álex Parra, otro 'chico Disney', que ha formado parte de los musicales de Aladdín y

Todos ellos ya preparan este espectáculo de Broadway de los años 70, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Para la puesta a punto del musical, les acompaña un gran equipo artístico y creativo formado por Víctor Ullate Roche (Director Residente Asociado), Carmelo Segura (Coreografía), Arturo Díez Boscovich (Supervisión Musical), Daniel Villarroya (Dirección Musical), Roser Batalla (Traducción libreto y letras canciones), Sebastià Brosa (Escenografía), Gabriela Salaverri (Vestuario), Juanjo Llorens (Iluminación) y Jordi Ballbé (Sonido).

Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, Godspell fue estrenado en 2022, como decíamos, en el Teatro del Soho CaixaBank recibiendo gran éxito de público y crítica. Más de 40.000 personas lo habían visto en apenas siete semanas.

Tras una gira por España, la obra musical vuelve durante 10 semanas a Málaga (se quedará por Navidad), dirigida esta vez por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Sobre el escenario, el elenco, junto a una banda de seis músicos en directo, volverán a dar vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales.

Las entradas, con un precio que oscila entre los 25 y 59 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.