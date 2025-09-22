El 'lujo' de hacerse una foto con los actores invitados a la Comic Con de Málaga: reserva previa y un coste extra de 90 euros

Las reservas pueden hacerse en la web oficial de la Comic Con. Comic Con Málaga

Cuenta atrás para uno de los eventos del año en la provincia. La San Diego Comic-Con Málaga aterriza en la ciudad esta semana, del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). A pocos días del inicio del festival, la organización ha comenzado a abrir las reservas para actividades exclusivas con invitados especiales, que no estarán incluidas en el precio de la entrada.

El espacio 'Meet the Artist', incluirá fotos y firmas con los actores internacionales, pero deberán reservarse con antelación y previo pago. Estas actividades supondrán un coste extra de hasta 90 euros, según se detalla en la web oficial del evento.

Todas las sesiones de firmas y fotografías cuentan con plazas limitadas, por lo que si no consigues plaza en la reserva previa, habrá un porcentaje de accesos disponibles por orden de llegada. En ese caso, podrás realizar el pago directamente en el momento.

En el caso de las fotografías, tendrán un coste de 75 euros más IVA, por lo que el precio final será de 90,75 euros. Se permite un máximo de 4 personas por cada ticket de foto (este límite no aplica al propio actor ni a menores de 3 años).

Para las firmas, que también requieren reserva previa, el precio será de 55 euros sin IVA (66,55 euros en total).

Los actores disponibles para esta actividad exclusiva serán Taz Skylar, Pedro Alonso, Luke Evans, Dafne Keen, Ashley Eckstein y Brian Austin Green.

Fuera del espacio 'Meet The Artist' sí que se ofrecerán encuentros con artistas en otras zonas, muchas de ellas de manera gratuita y sin coste adicional, tal y como se detalla en la programación.

Contenido exclusivo

La Comic-Con es uno de los acontecimientos culturales más reconocidos a nivel mundial. Su origen se remonta a 1970 en San Diego, en Estados Unidos, donde empezó como una pequeña reunión de fans del cómic y, tras más de medio siglo, se ha consolidado como un fenómeno global que atrae a más de 130.000 asistentes cada año.

Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

Los menores de 13 años o menos podrán acceder gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada. Será suficiente con incluir sus datos durante el proceso de compra, según han explicado desde la organización.

Previo al evento o a la llegada al recinto, los asistentes podrán canjear sus entradas en las Fanzones oficiales. A cambio, recibirán un Welcome Pack y una pulsera de acreditación que les dará acceso a todas las actividades incluidas en su entrada.

Además, el festival ha desvelado algunas de las marcas internacionales que estarán presentes en Málaga: la empresa japonesa de entretenimiento y videojuegos Nintendo, la empresa Funko, el canal de televisión Nickelodeon y Bandai Namco, entre otros.